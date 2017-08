Minecraft: Story Mode Season Two – Episode 2 „Giant Consequences“ Release-Termin steht fest

Telltale Games und Mojang haben bekanntgegeben, dass die Minecraft: Story Mode Season Two Episode 2 „Giant Consequences“ am 15. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Jessy und seine Gang sind von ihrem Ausflug in den Seetempel zurück. Es gibt aber keine Zeit auszuruhen, denn das eisig Unbekannte wartet schon drauf erkundet zu werden. In der zweiten Episode „Giant Consequences“ wird nicht nur Jesses Geschichte weiter erzählt, sondern ihr bekommt auch Gelegenheit den Multiplayer „Crowd Play“ zu nutzen. Dieser erlaubt eurer Familie und euren Freunden Einfluss auf das Abenteuer zu nehmen und das ganz einfach über jedes mobile Online-Gerät.

Minecraft: Story Mode – Season Two – OFFICIAL TRAILER

Weiterhin wurde bestätigt, dass Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure europaweit am 25. August 2017 zum Preis von um die 39,99 Euro für Nintendo Switch als digitale sowie Handels-Version erscheinen wird. Die The Complete Adventure Retail-Version wird alle acht Minecraft: Story Mode Episoden der ersten Season beinhalten als auch die fünf Episoden des Season-Pass plus die drei Bonusepisoden aus der Adventure Pass-Add-On-Serie.

Minecraft: Story Mode Season Two soll zudem im Herbst 2017, konkreter Termin: tba, ebenfalls aus Disc-Version im Handel erscheinen.