The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – PC- und Konsolen-Release soll noch in 2018 erfolgen

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories heißt das Action-Adventure, dass von Arc System Works und Spiele-Erfinder Hidetaka Suehiro, auch bekannt als Swery (Swery65) noch dieses Jahr für Nintendo Switch, PC via Steam, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen veröffentlicht werden soll.

Um euch einen ersten Vorgeschmack zu liefern, wurden jüngst ein Trailer sowie ein paar Screenshots veröffentlicht, die ihr euch nachfolgend zu Gemüte führen könnt.

The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories」Official Launch Trailer

J.J. Macfield erkundet die „Insel der Erinnungen“ (Island of Memories), ein mysteriöses Eiland, dass auch in Verbindung mit dem plötzlichen Verschwinden eines guten Freundes von Macefield in Verbindung zu stehen scheint. Das Verrückte an diesem Unterfangen: Ihr könnt nicht sterben, während ihr euch Stück für Stück weiter in die Untiefen des Inselwaldes vorwagt. Egal wie schwer ihr verletzt seid, egal wie oft ihr von den Toten wieder aufersteht, es gibt nur ein Ziel: Euren Freund finden!

Auf eurem anstrengenden Weg müsst ihr Puzzle lösen, die Gravitation umkehren oder sogar Teile eures zerstückelten Körpers nutzen, um vorwärts zu kommen. Behaltet zudem immer die Umgebung im Auge und findet heraus, wie ihr diese zu eurem Vorteil nutzen könnt.