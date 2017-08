Mittelerde: Schatten des Krieges – Monsters of Mordor-Trailer veröffentlicht

Warner Bros. hat zum kommenden Actionspiel Mittelerde: Schatten des Krieges einen weiteren fulminanten als auch actionreichen Trailer veröffentlicht, welcher im Zuge der Xbox gamescom 2017 Liveshow am gestrigen Sonntagabend gezeigt wurde.

Erhascht einen weiteren Ausblick darauf, welchen Gefahren ihr euch stellen müsst, denn Monster werden nicht die einzigen Gegner sein, die euren Weg im neuen Mittelerden-Abenteuer kreuzen werden.

Mittelerde: Schatten des Krieges (Engl.: Middle-earth: Shadow of War) soll am 10. Oktober 2017 für PC, Playstation 4/Pro und Xbox One erscheinen. Weiterhin wird Mittelerde: Schatten des Krieges auch kompatibel zur am 7. November 2017 für Xbox One X sein.

Official Shadow of War Monsters of Mordor Trailer