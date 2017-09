Mittelerde: Schatten des Krieges – Mystic-Tribe Gameplay-Video erschienen

Warner Bros hat die Mittelerde: Schatten des Krieges Videoserie weiter fortgesetzt und eine weitere Ork-Fraktion im aktuellen Video vorgestellt.

Nachdem wir vor kurzem bereits den Feral-Tribe und den Terror-Tribe in Augenschein nehmen konnten, ist jetzt der Mystic-Tribe an der Reihe.

Die Mystic-Tribe Ork Fraktion in Mittelerde: Schatten des Krieges ist auf dunkle Magie, Rituale und Beschwörungen spezialisiert, welche bereits über tausend Jahre alt sind. Ganz Mordor fürchtet sich vor den Flüchen und Zaubersprüchen der Mystic-Tribe, die den Ruf haben ihre Feinde zu quälen.

Mittelerde: Schatten des Krieges (Engl.: Middle-earth: Shadow of War) soll am 10. Oktober 2017 für PC, Playstation 4/Pro und Xbox One erscheinen. Weiterhin wird Mittelerde: Schatten des Krieges auch kompatibel zur am 7. November 2017 erscheinenden Xbox One X sein.

MITTELERDE: SCHATTEN DES KRIEGES – Mystic Tribe Trailer Deutsch HD German (2017)