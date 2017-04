Mittelerde: Schatten des Krieges – Neue Gameplay-Videos verfügbar

Im Sommer 2017 werdet ihr mit „Schatten des Krieges“ wieder Gelegenheit haben in die Welt von Mittelerde abzutauchen.

Um euch einen ersten Einblick zu geben, auf was ihr euch einstellen dürft, hat Warner einmal mehr Gameplay-Videos veröffentlicht. Thematisiert wird zum einen die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eure Figur aufzubauen und zum anderen wird auf die Waffen sowie Ausrüstungsgegenstände.

Mittelerde: Schatten des Krieges (Engl. Middle-earth: Shadow of War) wurde Ende Februar 2017 angekündigt und soll am 24. August 2017 für PC (Steam), Playstation 4, Windows 10 und Xbox One erscheinen.

Shadow of War: Unlocking the Predator Skill Tree – IGN First

Shadow of War: Weapons and Gear Detailed – IGN First