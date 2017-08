Mittelerde: Schatten des Krieges – Terror Tribe-Trailer veröffentlicht

Nachdem Warner Bros. vor kurzem bekanntgegeben hat, dass es im kommenden Actionspiel Mittelerde: Schatten des Krieges (Engl.: Middle-earth: Shadow of War) einen In-Game-Store geben wird, folgt jetzt neues Videomaterial.

Mit dem Mittelerde: Schatten des Krieges – Terror Tribe-Trailer wird eine Ork-Fraktion vorgestellt, welche Angst und Schrecken in Mordor verbreitet. In Mittelerde: Schatten des Krieges gehören die Orks verschiedenen Tribes an, um sich mit vereinten Kräften in der offenen Welt ausbreiten zu können.

Mittelerde: Schatten des Krieges soll am 10. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

MITTELERDE: SCHATTEN DES KRIEGES – Terror Tribe Trailer Deutsch HD German (2017)