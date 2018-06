Monster Boy and the Cursed Kingdom – Neuer E3 2018-Trailer veröffentlicht

Monster Boy and the Cursed Kingdom hat sich nach langer Zeit der Abstinenz anlässlich der E3 2018 endlich mit einem neuen Trailer zurück gemeldet, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Monster Boy and the Cursed Kingdom, das von FDG Entertainment vertrieben wird, befindet sich bereits seit vier Jahren in Entwicklung und hätte, so mal die ursprüngliche Planung, schon im letzten Jahr für Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen sollen. Als inzwischen neuer Release-Zeitraum gilt derzeit allgemein gültig das laufende Jahr 2018.

Monster Boy and the Cursed Kingdom (E3 2018) Trailer Premiere

Monster Boy and the Cursed Kingdom wandelt auf den Spuren der Original Wonder Boy in Monster World-Serie, beide ge- bzw. erschaffen von Ryuichi Nishizawa. Für Monster Boy and the Cursed Kingdom hat Nishizawa die “besten Elemente der klassischen Serie” als Basis genommen und daraus ein ganz neues Abenteuer geschaffen. Geboten werden soll spaßiges Gameplay, Musik, die im Ohr bleibt und wunderschöne, von Hand gezeichnete Animationen.

In Monster Boy and the Cursed Kingdom müsst ihr in ca. 15 Spielstunden (plus/minus) Jin helfen das Monster World Kingdom zu retten. Dafür müsst ihr euch verschiedenen Gegnern stellen, verstecke Locations ausfindig machen, eure Ausrüstung stetig erweitern und vieles mehr. Außerdem werdet ihr nach und nach besondere Skills freischalten, die es euch erlauben in gesamt sechs verschiedene andere Gestalten zu schlüpfen, mit denen ihr wiederum neue Bereiche betreten könnt, die mit gigantischen Bossen und geheimen Schätzen auf euch warten.