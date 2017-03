Monster Boy and the Cursed Kingdom – 25-minütiges Gameplay-Video verfügbar

Monster Boy and the Cursed Kingdom von FDG Entertainment präsentiert sich ein weiteres Mal mit einem neuen, rund 25 Minuten langen Gameplay-Video, welches während der PAX East 2017 entstanden ist.

Begleitet Monster Boy und schaut euch dabei die verschiedenen nicht nur bunten, sondern auch abwechslungsreichen als auch detaillierten Umgebungen an. Außerdem könnt ihr einen guten Blick auf die kleinen und großen Gegner erhaschen, die ihr mit Monster Boy auf seinem Abenteuerweg besiegen müsst. Und natürlich zeigt Monster Boy auch, welche Vorteile es hat, wenn man in eine andere Haut, beispielsweise in die eines Schweins oder einer Schlange, schlüpfen kann.

Monster Boy and the Cursed Kingdom soll noch im Verlauf des ersten Halbjahres 2017, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4, Nintendo Switch (siehe auch Screen) sowie Xbox One erscheinen.

25 Minutes of Monster Boy and the Cursed Kingdom on PS4 (PAX EAST 2017)