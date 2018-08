Monster Boy and the Cursed Kingdom – Release-Termin steht fest und neuer Trailer verfügbar

Monster Boy and the Cursed Kingdom hat einen finalen Release-Termin erhalten, wie FDG Entertainment bekanntgegeben hat. Demnach wird das Action-Adventure, welches auf den Spuren des Wonder Boy Klassikers wandelt, am 6. November 2018 für Nintendo Switch, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Ergänzend zum final feststehenden Veröffentlichungstermin von Monster Boy and the Cursed Kingdom hat FDG zusammen mit Nintendo im Zuge der gamescom 2018 auch einen frischen Monster Boy and the Cursed Kingdom Trailer bereit gestellt, der zusammen mit weiteren Indie Highlights für Nintendo Switch erscheinen sollen.

Und solltet ihr der gamescom in Köln einen Besuch abstatten, könnt ihr euch am Nintendo Stand (Halle 9.1) an einer Monster Boy and the Cursed Kingdom Demo versuchen. Eine Chance, die ihr – zumindest ist das mal unsere Empfehlung an euch – nutzen solltet, konnten wir selbst vor Kurzem während eines Events mit Jin etwas auf Erkundungstour gehen und dabei außerdem feststellen, dass FDG Entertainment sehr viel Arbeit bzw. Überarbeitung, aber noch mehr Liebe mit einem tollen Blick für stimmige Details investiert haben.

Indie Highlights – 20.08.2018 (Nintendo Switch)