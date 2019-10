Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 – Ankündigung mit Trailer und ersten Infos

Milestone und Feld Entertainment, Inc. haben bekanntgegeben, dass Anfang Februar 2020 Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 für Google Stadia, PC/Steam als auch Playstation 4-, Switch- und Xbox One-Konsolen erscheinen soll. Passend zur Ankündigung gibt es bereits einen ersten sogenannten Ankündigungstrailer als auch einige Infos zum geplanten Spielgeschehen selbst.

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 wird die Monster Energy Supercross-Saison 2019 mit 100 Fahrern aus der 450SX- und der 250SX-Klasse, 15 offizielle Stadien und Strecken bieten. Erstmals sollt ihr auch in der Lage sein im Karrieremodus zwischen einem Sponsorenteam und einem offiziellen Supercross-Team der Meisterschaft 2019 wählen können. Auf diese Weise habt ihr endlich die Möglichkeit, Teamkollege eures Lieblings-Supercrossfahrers zu werden!

Supercross3 Announcement

Weiterhin sollt ihr in Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 im Koop-Modus mit drei Freunden fahren und in der Nachbildung der legendären Factory Supercross Practice Tracks in Kalifornien verschiedene Spielmodi wählen können. Ein freier Roaming-Bereich mit neun Strecken, auf denen die meisten OEMs, die bei der FIM-Weltmeisterschaft Monster Energy AMA Supercross antreten, ihre Bikes zum Testen ausfahren.

Hinzu kommen wird auch ein neuer Online-Multiplayer-Modus, der mit dedizierten Servern für verzögerungsfreies Spielen sorgen soll. Online-Turniere sollen mit dem Race Director-Modus erstellt werden können, da unter anderem Starposition der Spieler sowie Sanktionen und die Kameraperspektive festgelegt werden können. In Sachen Spielmodi stehen Meisterschaft, Schnellrennen oder Eliminierungsmodus zur Verfügung, wahlweise in öffentlichen oder auch privaten Lobbys austragbar.

Nicht fehlen wird auch der Track Editor, der bereits im vorigen Spiel euch eingeladen aktiv zu werden. Mehr als 53.0000 erstellte Tracks dürfen zweifelsfrei als Erfolg gewertet werden und sind Grund genug das Feature erneut anzubieten, vor allem mit neuen Optionen: neue Module, neue Stadionartikel sowie neuer ästhetischer Anpassungselemente wie Touch Bock, Finish Gates oder Leader Pillars.

Die Entwickler versprechen verbesserte technische Aspekte, die sowohl die Grafik als auch das Spielerlebnis als solches beeinflussen. Fahrer- sowie Nebencharaktere werden von Grund auf neu erstellt, mit Fotoscanning, das zudem mit einer neuen Reihe von Animationen ausgestattet ist. Zudem erlaubt das neue Modellsystem zum ersten Mal ein weibliches Fahremodell mit eigenen Animationen und Physik hinzuzufügen.

Strecken werden lebendiger gestaltet, dank überarbeiteter Feuerwerkskörper, Flammen, trockener und nasser Untergründe, die im Ganzen auch detaillierter und realistischer aussehen sollen. Die Physik erhält auch eine Überarbeitung, um diese an die Animationen an die neuen Fahrer anzupassen. Das Bike-Handling bei Sprüngen werde auch durch ein neues In-Air-Bike-Steuerungssystem verbessert.

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 soll am 4. Februar 2020 weltweit für Google Stadia, PC/Steam sowie Playstation 4-, Switch- und Xbox One-Konsolen als digitaler Download in den jeweiligen Stores und, soweit für Konsole verfügbar, im Handel als Disc-Version erscheinen.