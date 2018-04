Monster Energy Supercross: The Official Videogame – „Compound“-DLC ab sofort verfügbar

Milestone hat bekanntgegeben, dass das Rennspiel, das ganz im Zeichen des Supercross-Sports steht, mit dem „Compound“-DLC erweitert wurde. Der „Compound“-DLC ist ab sofort für PC via Steam, Playstation 4 und Xbox One verfügbar.

Mit dem „Compound“-DLC für Monster Energy Supercross: The Official Videogame erhaltet ihr zwei neue Outdoor-Strecken, die zum Erkunden einladen. Außerdem könnt ihr dabei auch ergänzende Challenges absolvieren und eure Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wählt zwischen Supercross- und Motocross-Strecken, versucht eure Performance im Time Attack-Modus zu verbessern oder schlagt die KI im Single Race-Modus.

Wie ihr euch die Möglichkeiten im „Compound“-DLC vorstellen könnt, zeigt der nachfolgende Trailer und unser Monster Energy Supercross: The Official Videogame Test verrät euch zudem, was der Racer von Milestone auf dem Kasten hat.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame – Trailer Compound USK