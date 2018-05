Monster Hunter Generations Ultimate – Capcom kündigt westliche Veröffentlichung von Monster Hunter XX an

Einen Monster-Hunter-Titel aus der beliebten Reihe wünschten sich schon viele von euch für Nintendo Switch, aber bislang blieben die Wünsche unerfüllt. Doch Capcom hat diese Woche endlich bekanntgegeben, dass sie das japanische Monster Hunter XX nun doch in den Westen bringen möchte und zeigen somit, dass sie auf ihre Fans hören. Der Name der westlichen Version wird angepasst und läuft ab sofort unter dem Namen Monster Hunter Generations Ultimate.

So soll die Neuauflage von Monster Hunter Generations am 28. August 2018 exklusiv für Nintendo Switch in Europa als auch Nordamerika erscheinen und sowohl digital als auch physisch im Handel erhältlich sein. Bei Monster Hunter Generations Ultimate erhaltet ihr die Möglichkeit allein, in einem lokalen Netzwerk oder im klassischen Online Mehrspielermodus mit bis zu drei anderen Jägern in die weite Welt zu ziehen und riesige Monster zu erlegen. Am Ende der Meldung findet ihr auch den neusten Trailer serviert, jedoch gehen wir nachfolgend erst einmal auf die Hintergrundgeschichte von Monster Hunter Generations Ultimate ein!

In Monster Hunter Generations erwarten euch über 80 riesige Kreaturen – die bislang größte Ansammlung an verschiedenen Monstern – die darauf warten, von euch bekämpft zu werden. Mit dem Erfüllen der Jagdquests und das Einsammeln von Gegenständen der besiegten Gegner, eröffnen sich euch neue Wege Waffen und Ausrüstungsgegenstände anzufertigen. Damit seid ihr für die kommenden Gefahren gewappnet, denn neben den “Fatalen Vier” wird euch auch ein gefährlicher “Drachenältester” in die Quere kommen und euch, inklusive der Dörfer, die es zu beschützen gilt, versuchen zu zerstören.

Monster Hunter Generations Ultimate bietet klassisches Gameplay und einzigartige neue Twists, neue Gebiete und Monster, sowie Fan-Lieblinge, wie den blitzschnellen Zinogre und den Schleichkünstler Nargacuga. In dieser Veröffentlichung erhaltet ihr zudem Zugriff auf das neue Quest-Level “G-Rang”, bei dem ihr auf noch stärkere Monster-Varianten trefft. Es ist nicht untypisch für die Monster-Hunter-Reihe zunächst das Hauptspiel zu veröffentlichen und danach die Neuauflage mit einem G-Rank auszustatten. Dadurch sollen selbst die versiertesten Veteranen sich neuen Gefahren stellen können.

Das Gameplay von Monster Hunter Generations Ultimate enthält jede Menge mächtige Supermoves – auch Jagdtechniken genannt. Ihr könnt aus sechs verschiedenen Jagdstilen wählen, die wir euch nachfolgenden aufgelistet haben:

Wagemut – Belohnt mit neuen Moves für erfolgreiche Attacken und zählt zu den neuen Moves, die hinzugefügt wurden.

Alchemiestil – Im Kampf können schnell Support-Items hergestellt werden, zählt ebenfalls zu den neuen Moves.

Gildenstil - Klassisches Monster Hunter-Gameplay.

Luftkampfstil - Ermöglicht Angriffe aus der Luft.

Schlägerstil – Es können drei anstelle von zwei Jagdtechniken eingesetzt werden.

Konterstil – Schnellere Angriffe und Konter.

Ihr könnt mit den verschiedenen Stilen herumexperimentieren und so euren ganz eigenen Stil entwickeln, mit welchem Move ihr die Gegner vernichten möchtet. Spielstände aus dem Original-Monster Hunter Generations können übernommen werden, um die Monsterjagd in Monster Hunter Generations Ultimate fortzusetzen.

Nachfolgend findet ihr den Ankündigungs-Trailer zu Monster Hunter Generations Ultimate.

Monster Hunter Generations Ultimate – Ankündigungs-Trailer