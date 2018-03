Monster Hunter: World – Dämonjho, Frühlingsblüten-Fest und viele weitere Updates geplant

Die actionreiche Monster-Hatz Monster Hunter: World wird, wie Capcom Japan unlängst bekanntgegeben hat, in den kommenden Wochen einige Updates erhalten.

Den Anfang wird der Kampfwyvern Dämonjho, ein Nomade ohne eigenes Revier, machen, der ab dem 22. März 2018 via einem kostenlosen Update in Monster Hunter: World integriert und in Folge im Spiel sein Unwesen treiben wird und von euch bejagt werden kann. Weiterhin empfiehlt euch Capcom den derzeit noch kostenlos verfügbaren Gutschein zur Charakter-Anpassung im PSN- bzw. Xbox Store zu sichern, mit dem ihr die Möglichkeit erhaltet eurem Charakter ein neues Aussehen zu verpassen. Alles, bis auf den Namen, könnt ihr mit diesem Ticket verändern. Wartet mit dem Download jedoch nicht zu lange, da das Ticket später kostenpflichtig werden wird.

Ergänzend wird das kommende Update, Release: tba, auch noch folgende Anpassungen am Gameplay, Handhabung der Waffen, etc. vornehmen.

Monster Hunter: World – Update – Changelog / Patchnotes

Generelle Änderungen Datenverarbeitung optimiert, um die Ladezeiten zu reduzieren. Feature “Aus Online Session entfernen” wurde der Spielerliste hinzugefügt. “Text Größe” Einstellungen wurden hinzugefügt, so dass die Größe der Untertitel-Texte jetzt über das Start-Menü angepasst werden kann. “In Versammlungshalle zurückkehren” (Einzelspieler) und “Auflösen & in Versammlungshalle zurückkehren” (Mehrspieler) wurden den Optionen nach Beenden einer Quest hinzugefügt. Angriffe von Mitspielern unterbrechen euch nicht mehr während ihr ein Monster ausnehmt. Die Menge mit der das Level der Spähkäfer nach einer Quest steigt (abhängig davon wie sehr ihr ein Monster erforscht habt) wurde leicht heruntergesetzt.



Großschwert: Schaden für Aufgeladener Hieb Fähigkeiten wurde erhöht. Aufgeladener Hieb I – Schaden erhöht. Aufgeladener Hieb II – Schaden erhöht. Starker Aufgeladener Hieb I – Schaden erhöht. Starker Aufgeladener Hieb II – Schaden erhöht.

Langschwert: Verbesserungen für das Weitsicht-Hieb Timing & Hitbox Erfassen. Weitsicht-Hieb – Zeitfenster für die erfolgreiche Ausführung wurde erhöht. Weitsicht-Hieb – Hitbox für eine erfolgreiche Ausführung wurde vergrößert. Weitsicht-Hieb – Schadens-Hitbox wurde vergrößert. Weitsicht-Hieb – der Winkel, den der Spieler bei der Ausführung kontrollieren kann, wurde vergrößert. Elan-Helmbrecher – (Fehlerbehebung) Nach dem Gebrauch, solltet ihr jetzt wirklich immun gegen Rückschläge sein, bis ihr auf dem Boden ankommt.

Schwert & Schild: Rundhieb-Schaden wurde erhöht und die Schleuder-Handhabung wurde verbessert Rundhieb – Schaden erhöht. Keilkäfer können jetzt genutzt werden, während ihr die Waffe gezogen habt.

Hammer : Die Betäubgungs-Werte für aufgeladenen Attacken wurden angepasst. Aufladung Stufe 1: Aufgeladener Aufwärtsschwung Betäubungswerte wurden erhöht. Aufladung Stufe 2: Aufgeladener Brutaler Aufwärtsschwung Betäubungswerte wurden erhöht. Aufladung Stufe 3: Aufgeladener Urknall Betäubungswerte wurden erhöht.

Jagdhorn: Allgemeine Angriffsstärke wurde erhöht. Der Zugabe Effekt der Selbstverbesserungs-Melodie erhöht jetzt eure Angriffskraft (der Effekt ist jetzt Angriff hoch + Angriffsablenkungsschutz).

Gewehrlanze: Schärfeverlust beim Bombardieren wurde verringert und einige Angriffskraft Erhöhungen Bombardieren – Schadensparameter wurden erhöht, wenn die Schärfe Gelb oder schlechter ist. Schärfeverlust gemildert für Wyrmstake-Kanone und alle Wyvernfeuer Attacken. Wyrmstake-Kanone – Schaden erhöht Wyvernfeuer – Schaden erhöht

Morph-Axt: Nullsummen-Entladung wurde angepasst, um die Nutzung zu vereinfachen. Nullsummen-Entladung – Stufe 4 Öhrstöpsel Effekt während der Nutzung Es ist jetzt möglich von Beginn an Schwert: Gesprungene Elemententladung an eine Nullsummen-Entladung zu hängen Nullsummen-Entladung-Todesstoß – Schaden erhöht Auf dem Rücken des Monsters: Entladungs-Todesstoß verursacht keinen Schärfeverlust mehr Nullsummen-Entladung – (Fehlerbehebung) Nach dem Gebrauch solltet ihr jetzt immun gegen Rückschläge sein bis ihr auf dem Boden ankommt.

Energieklinge: Balancing wurde angepasst zu Aufprall-Phiole und Element-Phiole. Angriffskraft erhöht sich durch Effekte anders als bei der Artillerie Fähigkeit (für Explosionen bei Aufprall-Phiolen) wurde angepasst. Axt: Super Verstärkte Elemententladung – Betäubungswerte wurden heruntergesetzt für Aufprall-Phiolen Phiolen Betäubungswerte wurden alle erhöht für alle Attacken bis auf für Axt: Super Verstärkte Elemententladung Elementwerte erhöht für alle Angriffs Phiolen Axt: Super Verstärkte Elemententladung – Element-Phiolen Explosionen sind jetzt näher beisammen, damit man sie einfacher treffen kann.

Insektenglefe: Verbesserungen bei der Extraktsammlung für Angriffskraft und der Effekt-Länge Der Effekt, der die Angriffskraft erhöht wurde verbessert für rot/weiß und rot/weiß/orangene Hybrid-Extrakt-Effekte. Extrakt Effekt Zeiten wurden verlängert. Extrakt Effekt Zeiten verringern sich nicht mehr während man auf dem Rücken eines Monsters ist.

Lanze: Angepasst, um einfacher in der Handhabung zu werden Konterstoß – Zeitweise Rückschlag Negierung während eines erfolgreichen Konterstoßes.

Doppelklingen: Das Füllen des Dämonenbalkens wurde vereinfacht. Dämonenbalken – Kann jetzt erhöht werden durch die Dämonenmodus Rundhiebe und den Dämonen-Wirbelrausch erhöht werden. Dämonenmodus – (Fehlerbehebung) Ihr könnt den Dämonenmodus jetzt wieder abbrechen, wenn ihr Dämonenausweichen einleitet.

Bogen: Verschiedene Fehlerbehebungen. Sprint-Schuss – bei Kraftschuss/Streuschuss wird der Effekt nicht mehr zweimal ausgelöst.

Leichtes/Schweres Bogengewehr: Keine Anpassungen vorgenommen.

Zudem solltet ihr euch auch schon mal den 6.-19. April 2018 in eurem Kalender anstreichen, denn dann wird das Frühlingsblüten-Fest in Monster Hunter: World Einzug halten. Das heißt für euch, dass die Versammlungsstätten neu dekoriert werden, um den Frühling willkommen zu heißen und zu feiern. Auch die Bewohner Asteras werden anlässlich des Events feierliche Kleidung tragen. Im Einzelnen wird sich das Monster Hunter: World Frühlingsblüten-Fest wie folgt in der Zeit vom 6.-19. April 2018 gestalten:

Probiert das neue saisonale Gericht der Kantine oder besorgt euch das saisonale Feierobjekt, Blüten-Feuerwerk!

Zuvor veröffentlichte Event-Quests stehen wieder zur Verfügung! (Mit einigen Ausnahmen…)

Befristete Beutezüge werden jeden Tag aktualisiert. Schließt sie ab, um saisonale Objekte, Frühlingsblüten-Tickets und Blüten-Feuerwerk zu erhalten.

Superglück-Gutscheine gibt es zwei pro Anmeldebonus!

Für die Dauer des Events bieten alle Einrichtungen Nachlässe an, reduzierte Preise auf verschiedene Leistungen und Güter!

Ebenfalls wird in der Zeit vom 6.-19. April 2018 der siegreiche Beitrag des Waffendesign-Wettbewerbs seinen großen Auftritt in Monster Hunter: World haben. Die Materialien, die für das neue Großschwert benötigt werden, sollen für eine begrenzte Zeit in einer Event-Quest erspielbar sein.

Last but not least könnt ihr in einem weiteren Event, welches in der Zeit vom 13.-27. April 2018 verfügbar ist, eine Mega Man Spezial-Rüstung für euren Palico erstehen. Die Materialien, die ihr für das Rockman-Design (Jap. Name für Mega Man) benötigt, lassen ebenfalls in einer Event-Quest sammeln. Und der Clou des Ganzen: Je nachdem, welche Waffe ihr während der Event-Quest verwendet, werdet ihr jeweils eine andere 8-Bit-Mega-Man-Musik bei der Jagd hören.