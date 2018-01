Monster Hunter World – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Morgen, am 26. Januar 2018 ist es soweit und Capcom veröffentlicht unter dem Namen Monster Hunter World den neuesten Teil der Monster Hunter-Serie.

Monster Hunter World erscheint, wie angekündigt, zuerst für Playstation 4 und Xbox One, eine PC-Fassung soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Monster Hunter World enthält natürlich auch wieder einige Erfolge bzw. Trophäen, welche darauf warten von euch freigeschaltet zu werden. In der PS4-Version sind 50 Trophäen (inkl. Platin) und in der Xbox One-Fassung 49 Erfolge enthalten. In beiden Versionen wurden gesamt 14 Erfolge/Trophäen als geheim eingestuft. Die geheimen Erfolge/Trophäen haben wir natürlich ebenfalls für euch aufgedeckt.

Monster Hunter World – Erfolge Trophäen Liste

Was für ein Jägerleben… – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe 50 Optionale Quests ab.

Eine neugierige Seele – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe deine erste Untersuchung ab.

Ein weiser Jäger – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe 50 Untersuchungen ab.

Betritt die Arena – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe deine erste Arena-Quest ab.

Es kann nur besser werden – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe 50 Arena-Quests ab.

Siedler der Neuen Welt – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Etabliere fünf Lager.

Tarnen und täuschen – 5 Gamerscore / Bronze Trophäe

Verstecke dich in den Büschen und entkomme dem Jagras-Rudel.

Der Wurm muss dem Fisch schmecken… – 5 Gamerscore / Bronze Trophäe

Fange deinen ersten Fisch.

Mmm, so lecker! – 5 Gamerscore / Bronze Trophäe

Bereite dein erstes Gebratenes Steak zu.

Aufsitzen – 5 Gamerscore / Bronze Trophäe

Besteige ein Monster.

Kommissionsarbeit – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erhalte 100.000 Forschungspunkte.

Geiz ist geil – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Habe mindestens 1.000.000 Zenny in deinem Besitz.

Undurchdringliche Verteidigung – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erhalte fünf hochgradig seltene Rüstungsteile.

Haue regiert die Welt – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erhalte fünf hochgradig seltene Waffen.

Luxuswohnung – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Ziehe in einen besseren Raum um.

Erste Freunde – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Freunde dich mit einem Schnurrtruppler an.

Werkzeugmeister – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Beherrsche ein Palico-Gadget vollständig.

Doktor der Monsterologie – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Erforsche alles über fast alle Monster.

Kleine Krone – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erhalte deine erste kleine Krone im Jagdprotokoll.

Ein Sammler kleiner Kronen – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Erhalte eine kleine Krone für mindestens 10 Monster im Jagdprotokoll.

Der Meister kleiner Kronen – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Erhalte eine kleine Krone für fast alle Monster im Jagdprotokoll.

Große Krone – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erhalte deine erste große Krone im Jagdprotokoll.

Ein Sammler großer Kronen – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Erhalte eine große Krone für mindestens 10 Monster im Jagdprotokoll.

Der Meister großer Kronen – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Erhalte eine große Krone für fast alle Monster im Jagdprotokoll.

Fanganfänger – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Fange ein Monster.

Fangexperte – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Fange 50 Monster.

Kein Respekt – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Töte 50 Drachenälteste.

Monstertöter – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erjage 100 große Monster.

Monsterjäger – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Erjage 500 große Monster.

HILFE! – 5 Gamerscore / Bronze Trophäe

Feuere zum ersten Mal ein Not-Leuchtzeichen ab.

Ich bin die Verstärkung – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Hilf 10 Mal, eine Quest abzuschließen, nachdem du auf ein Not-Leuchtzeichen reagiert hast.

Jagdgemeinschaft – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe eine Mehrspieler-Quest ab.

Ewige Jagdgemeinschaft – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe 100 Mehrspieler-Quests ab.

Zartes, gebrochenes Weiß – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Sammle mindestens 50 Gildenkarten.

Etablierter Jäger – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreiche Jägerrang 100.

Eroberer der Neuen Welt – Platin Trophäe

Schalte alle Trophäen in Monster Hunter: World frei.

Monster Hunter World – Geheime Erfolge Trophäen aufgedeckt

Willkommen in der Neuen Welt – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe alle 1-Stern-Aufgaben ab.

Niemand hält die Kommission auf – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe alle 2-Stern-Aufgaben ab.

Verteidiger von Astera – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe alle 3-Stern-Aufgaben ab.

Mittendrin – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe alle 4-Stern-Aufgaben ab.

Tod erzeugt Leben – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Leite den Zorah Magdaros erfolgreich an.

Die Königin des Hochlandes – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe alle 6-Stern-Aufgaben ab.

Besser geht’s kaum – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe alle 7-Stern-Aufgaben ab.

Der Saphirstern – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Löse das Geheimnis der Ältestenwanderung.

Ein lebendes Fossil – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Fange einen Fisch, der als “das lebende Fossil” bekannt ist.

Ich werd wahnsinnig – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Fange eine flauschig-kuschelige Kreatur.

Borsten für alle – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Fange eine steife, borstige Kreatur.

Rex Regenbogen – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Fange eine Kreatur, die wie ein Regenbogen strahlt.

Hart, aber herzlich – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erjage dein erstes Gehärtetes Monster.

Unbezwingbar – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Erjage 50 Gehärtete Monster.