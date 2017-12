Monster Hunter: World – Inhalte, Spielumfang und Möglichkeiten der Beta vorgestellt

Capcom hat weitere Details zur bald weltweit stattfindenden Monster Hunter: World Beta bekanntgegeben.

Wie bereits angekündigt, findet die Monster Hunter: World Beta exklusiv auf Playstation 4 statt und mitmachen kann jeder, der über ein Playstation Plus-Abo verfügt. Der Monster Hunter: World Beta-Client kann bereits ab dem 8. Dezember 2017 heruntergeladen werden. Der offizielle Beta-Start wiederum ist für den 9. Dezember 2017, 18:00 Uhr (MEZ) angesetzt und die Beta endet am Dienstag, 12. Dezember 2017, 18:00 Uhr (MEZ).

Für die Dauer der Monster Hunter: World Beta könnt ihr euch in drei “Nerven zerreißenden Quests” versuchen, in denen jeweils beide Modi – Solo- wie Mehrspieler, zur Verfügung stehen. Außerdem werdet ihr euch den Trainigsbereich, in dem die Jäger alle 14 Waffentypen testen können, bevor es zur Jagd geht, anschauen als auch ausprobieren können. Für die Jagd selbst könnt ihr aus zwölf verschiedenen voreingestellten Avataren auswählen. Weiterhin sind auch sechs Palico-Gefährten für diejenigen unter euch am Start, die sich im Einzelspielermodus auf Monsterhatz begeben. Alternativ könnt ihr euch mit Jägern aus der ganzen Welt zusammenschließen, um gemeinsam Online Quests zu erledigen. Via Spielersuche- Option könnt ihr auch gezielt mit euren Freunden auf die Jagd gehen. Im Online-Multiplayer habt ihr die Möglichkeit via Sprachchat, Stickern und Gesten zu kommunizieren.

Capcom bittet euch bei den in der Monster Hunter: World Beta verfügbaren Einstellungen zu beachten, dass es sich dabei nur um eine begrenzte Auswahl dessen handelt und es umgleich mehr Optionen im fertigen Spiel geben wird. Fürs Erste geht es um einen Vorgeschmack auf die Vielzahl von Jäger- und Palico-Personalisierungen, die euch im Vollspiel erwarten werden. Die Monster Hunter: World Beta unterstützt bereits die volle Lokalisierung in Deutsch und Englisch als auch die japanische Sprache- sowie Textausgabe.

Alle Spieler, die an der Monster Hunter: World Beta teilnehmen, erhalten spezielle Bonus-Objekte als Belohnung, die in die Vollversion des Actionspiels übernommen werden können, wenn es am 26. Januar 2018 erscheint. Für erfolgreich gemeisterte Quests gibt es eine besondere Face Paint-Personalisierungs-Option für den Jäger. Außerdem bietet jede Quest ein anderes Objekt-Paket mit nützlichen Items an, darunter Maxi-Tränke, Lebenspulver, Schockfallen.

Weitere Informationen zur Beta:

Der Vollständigkeitsstatus der Quest wird auf dem Server gespeichert. Der Beta-Client sichert keinerlei Daten, also beginnt das Spiel während der Beta bei jedem Aufruf von vorn.

Um die Bonus-Objekte in die Vollversion des Spieles zu übertragen müsst ihr den gleichen Sony Entertainment Network (SEN) Account benutzen wie während der Beta.

Die Bonus-Objekte werden in der Vollversion von Monster Hunter: World beim Haushälter der Spieler-Räumlichkeiten zugänglich sein. Diese Area wird zügig nach der Veröffentlichung des Spiels verfügbar sein.

Bitte ebenfalls beachten:

Eine Beta ist noch keine Vollversion, sondern ein mehrtägiger Testlauf, bei dem Capcom die Onlinefähigkeit und die Server für Monster Hunter: World auf Herz und Nieren testet. Sämtliche Inhalte, Menüs und Optionen sind daher noch vorläufig.

Die Beta selbst

kann jederzeit ohne vorherige Mitteilung abgebrochen werden ohne eine Mitteilung.

wird von unserem Kundensupport nicht unterstützt.

ist nur für einen bestimmten Zeitraum spielbar.

zeigt nicht das Spiel in der umfassenden Gänze.

Monster Hunter: World soll am 26. Januar 2018 für Playstation 4 und Xbox One als Standard- sowie auch als Monster Hunter: World Collector’s Edition erscheinen. Eine ebenfalls angekündigte PC-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.