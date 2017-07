Monster Hunter: World – Neues Gameplay-Video von Capcom veröffentlicht

Nachdem das neue Monster Hunter: World offiziell während der E3 2017 angekündigt wurde, folgte kurze Zeit später die Meldung, dass Besucher der gamescom 2017 in Köln den Action-Titel anspielen werden können.

Da Monster Hunter: World von Capcom bereits Anfang 2018 erscheinen soll, stehen aktuell wieder neue Gameplay-Eindrücke in Form des “Uralter Wald” Gameplay-Videos bereit.

In dem etwas über 20 Minuten lange Video könnt ihr eine Mission in Augenschein nehmen, welche den Spieler in den Uralten Wald führt, um das Monster Anjanath zu finden und zu erledigen.

Monster Hunter: World erscheint Anfang 2017 für PlayStation 4 und Xbox One. Eine ebenfalls bestätigte PC-Version ist mit einem späteren Erscheinungstermin geplant.

Monster Hunter: World | Uralter Wald Gameplay Video