Monster Hunter: World – Plätze für Multiplayer-Sessions für die gamescom 2017 gewinnen

Capcom hat bekanntgegeben, dass ihr ab sofort die Chance habt ein Ticket zu gewinnen, welches euch ermöglicht Monster Hunter: World während der gamescom 2017 anzuspielen. Wahlweise könnt ihr den Monster Hunter: World Einzel- als auch den kooperativen Mehrspielermodus ausprobieren.

Um ganz sicher einen Anspielplatz zu erhalten, seid ihr eingeladen am Capcom Monster Hunter: World Gewinnspiel teilzunehmen. Die Teilnahme erfolgt über die verschiedenen Capcom Germany-Social-Media-Kanäle auf Facebook, Twitter und Instagram – Capcom Germany bzw. Instagram – Monster Hunter Germany.

Noch heute könnt ihr euer Glück über eine der Kanäle versuchen und habt damit die Chance ein Ticket für die Monster Hunter: World Anspiel-Session am Mittwoch, 23. August 2017 zu gewinnen. Ein weiteres Ticket wird dann am morgigen Donnerstag für kommende Woche Donnerstag, 24. August 2017 verlost und so weiter.

Solltet ihr gewinnen, werdet ihr benachrichtigt und im Anschluss daran habt ihr 30 Minuten Zeit euch zurückzumelden, sodass ihr für den entsprechenden gamescom-Tag eingeteilt werden könnt. Diese Tickets werden jeweils auf den Gewinner ausgestellt, gelten für die dann jeweils vorgegebene Zeit an einer der Monster Hunter: World-Mehrspielerstationen im Capcom-Bereich am Sony Playstation-Stand in Halle 7 und sind nicht übertragbar.

Monster Hunter: World wurde während der E3 2017 angekündigt und soll Anfang 2018, konkreter Termin: tba, für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Für PS4-Spieler wird es zudem spezielle exklusive Monster Hunter: World-Spielinhalte geben. Details dazu werden „in Kürze“ bekanntgegeben. Weiterhin ist eine PC-Version von Monster Hunter: World geplant, die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden soll.