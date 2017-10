Monster Hunter: World – PS4 Beta und exklusive Inhalte angekündigt

Während der Paris Games Week, welche vom 1. November 2017 bis zum 5. November 2017 in Paris, Frankreich stattfindet, haben Sony und Capcom neue Informationen zu Monster Hunter: World veröffentlicht.

Playstation 4-Spieler mit aktiver Playstation Plus-Mitgliedschaft erhalten die Möglichkeit an einer exklusiven Monster Hunter: World Beta teilzunehmen. In der Zeit vom 9. Dezember 2017 bis zum 12. Dezember 2017 kann exklusiv auf PS4 das Action-Adventure Monster Hunter: World angetestet werden. Während der Monster Hunter: World Beta können drei Queste entweder alleine oder online mit anderen Spielern bewältigt werden. Als Beta-Teilnehmer, könnt ihr euch auf die Jagd begeben, um den hungrigen Großjagras und den Feuer speienden Anjanath zu erledigen, welche sich im Uralten Wald aufhalten. Wem das nicht genug Herausforderung ist, kann sich ebenfalls dem schwer gepanzerten Barroth in den Wüsten und Weiten der Wildturm-Ödnis entgegen stellen.

Monster Hunter World – PGW 2017 Trailer | PS4

Neben einer Playstation 4-exklusiven Monster Hunter: World Beta, wurden ebenfalls exklusive DLC-Inhalte für PS4-Spieler angekündigt, mit welchen sich Horizon: Zero Dawn in Monster Hunter: World verewigt. Neben der kompletten Rüstung von Aloy, als auch ihrem Bogen, wird es ebenfalls noch eine Palico-Rüstung geben, die den tierischen Begleiter wie eine Maschine aus Horizon Zero Dawn aussehen lässt. Um diese zusätzlichen Inhalte zu bekommen, muss eine Kooperations-Eventquest erledigt werden, durch welche Spieler besondere Materialien erhalten, um die Rüstung in der Schmiede herstellen zu können. Weitere Details zur zeitlichen Verfügbarkeit der Horizon Zero Dawn-Kooperationsquest sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Monster Hunter: World soll am 26. Januar 2018 für Playstation 4 und Xbox One als Standard- sowie auch als Monster Hunter: World Collector’s Edition erscheinen. Eine ebenfalls angekündigte PC-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.