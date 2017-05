To the Moon – Erfolgs-Adventure jetzt auch für mobile Geräte

Das erstmals im Jahre 2011 für PC veröffentliche und überaus erfolgreiche Indie-Adventure To the Moon ist ab sofort auch für iOS- und Android-Geräte (Preis: rund 5,50 Euro) erhältlich. Die mobile Version präsentiert sich in HD-Qualität.

Für To the Moon zeichnet der Indie-Publisher Wadjet Eye Games verantwortlich. Im Zentrum des Geschehens stehen zwei Forscher: Dr. Eva Rosalene und Dr. Neil Watts. Die beiden Wissenschaftler haben einen Weg gefunden, Menschen Erinnerungen einzupflanzen. Und zwar Erinnerungen, die auf Ereignisse beruhen, welche die Betreffenden selbst nie erlebt haben. Jetzt will das Forscher-Duo einem im Sterben liegenden Mann seinen letzten und größten Wunsch erfüllen: Eine Reise zum Mond.

To the Moon gehörte in den Jahren 2011/2012 zu den großen Überraschungs-Hits. Das Indie-Adventure erhielt zahlreiche Auszeichnungen und begeisterte seinerzeit Spieler wie Tester. Gelobt wurde neben der emotionalen Geschichte auch die Musik.

To the Moon Mobile Version Official Launch Trailer