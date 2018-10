Moon Studios – Ori and the Will of the Wisps-Macher arbeiten an weiterem Projekt

Das österreichische Entwicklerstudio Moon Studios ist aktuell nicht nur mit der Fertigstellung von Ori and the Will of the Wisps zu Gange. Vielmehr habe man noch ein weiteres Spiel in der Mache, wie Thomas Maler, Firmengründer und Ori-Erfinder, in einem Interview während der Game City in Wien bestätigt hat.

Konkret wurde Maler allerdings nicht. Somit ist unklar, um was für ein Spiel es sich handelt oder wann es erscheinen soll. Dafür hat sich der Moon Studios-Gründer allerdings ein paar weitere, durchaus spannende Infos zur Moon Studios Team-Besetzung und natürlich auch bezüglich Ori and the Will of the Wisps entlocken lassen. Erfahrt im nachfolgenden Video unter anderem ein klein wenig über die Änderungen, die Anpassungen beim Kampfsystem und die Vergrößerung der Ori-Spielwelt.

Ori and the Will of the Wisps wird neben einer natürlich neuen spielbaren Geschichte unter anderem „Spirit-Trials“-Herausforderungen bieten und soll 2019, konkreter Termin: tba, für Windows 10 PCs und Konsolen-exklusiv für Xbox One erscheinen.

Und wir dürfen durchaus gespannt sein, an was für einem Projekt Moon Studios noch arbeiten und hoffen, dass es dazu bald genaue Infos gibt.

Ori and the Will of the Wisps | Interview mit Thomas Mahler auf der Game City in Wien (deutsch)