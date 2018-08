Moonfall Ultimate – DÃ¼steres Action-Rollenspiel fÃ¼r Konsolen und PC angekÃ¼ndigt

Publisher Wales Interactive hat gemeinsam mit dem Entwickler Fishcow Studio ihr Side-Scrolling Action-Rollenspiel Moonfall Ultimate vorgestellt. Bei der Enthüllung wurde auch der Erscheinungstermin bekanntgegeben und auf welchen Plattformen Moonfall Ultimate erscheinen soll. Dem zufolge soll das Action-RPG am 4. September 2018 für Nintendo Switch, PC (via Steam) und PlayStation 4 sowie am 5. September für Xbox One erscheinen.

In Moonfall Ultimate findet ihr euch in einem industriellen Gothic-Universum wieder, bei dem ihr euch im Solo-, Couch-Coop- oder Endlos-Arcade-Modus durch die trügerische Welt durchschlagen müsst.

Folgende Features sind in Moonfall Ultimate enthalten:

Handgemalte 2D-Grafiken mit einem hohem Detailgrad sowie einer düsteren Atmosphäre;

Kampagne sowie Endlosmodus können im Couch-Coop bestritten werden;

Drei Charakterklassen mit einzigartigen aktiven und passiven Fähigkeiten. Entscheidet euch für Vanguard, Elementalis oder Shadow.

Ein robustes Nivelliersystem und die Wirtschaftlichkeit im Spiel ermöglichen den Zugang zu über 80 einzigartigen Gegenständen;

Die actionorientierten Echtzeit-Kämpfe bieten diverse Möglichkeiten, den Gegnern Schaden zuzufügen. Die richtige Strategie ist der Schlüssel zum Sieg;

Euch stehen 13 offene und erforschbare Levels zur Verfügung, die mit Elementen des Metrodivania-Genres aufwarten. Dabei warten zahlreiche Aufgaben, Bosskämpfe und Hinweise auf euch;

Die Welt beherbergt über 60 Feinde mit einzigartigen Angriffs- und Verteidigungsattributen;

Nachfolgend findet ihr den Ankündigungs-Trailer zu Moonfall Ultimate, bei dem ihr euch einen ersten guten Eindruck vom Spiel verschaffen könnt.

Moonfall Ultimate – Ankündigungs-Trailer