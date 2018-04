Moonlighter – Veröffentlichungs-Termin für PC, PS4 und Xbox One soll Ende Mai 2018 erfolgen

Das Action-Rollenspiel Moonlighter von 11 Bit Studios und Digital Sun bekommt einen Veröffentlichungstermin für PC, Play Station 4 und Xbox One spendiert. Jedoch ging die Nintendo-Switch-Version dabei leer aus, denn der Termin für die Switch-Umsetzung wurde noch nicht verraten. So soll Moonlighter fürs Erste am 29. Mai 2018 in digitaler Form erscheinen.

In Zusammenarbeit mit Merge Games soll auch eine Retail-Fassung für Nintendo Switch als auch Play Station 4 veröffentlicht werden. Zusätzlich wird es auch eine Limited-Edition geben, die sich “Signature Edition” nennt. Diese Edition umfasst neben dem Spiel eine zweiseitige Schaumünze, ein glänzendes Artwork-Poster und ein Jelly-Monster, dass man immer wieder quetschen kann.

Die Geschichte von Moonlighter spielt in dem kleinen Handelsdorf Rynoka und dreht sich um den Protagonisten Will, einem Ladenbesitzer, der davon träumt ein Held zu sein. Während einer archäologischen Ausgrabung wurden eine Reihe von seltsamen Portalen in der Nähe des Dorfes entdeckt. Die Menschen erkannten schnell, dass diese uralten Passagen zu unterschiedlichen Reichen und Dimensionen führen. Mit der Zeit siedelten sich viele Abenteurer in Rynoka an.

Ihr sollt in Moonlighter die mutigen Abenteurer versorgen, die sich durch die Portale wagen und geschwächt nach all den Kämpfen wieder zurück kehren. Ihr bestimmt den Preis, stockt eure Vorräte auf, löst Aufgaben, die ihr von den Dorfbewohnern erhaltet und schlussendlich bereist ihr selbst die geheimnisvollen Portale. In den anderen Welten bekämpft ihr gefährliche Monster, sammelt Gegenstände, die ihr wiederum in eurem Geschäft verkaufen könnt. Doch seid gewarnt! Auch Zwielichtige gestalten werden euch in eurem Geschäft besuchen, doch haben sie nicht vor euch für eure Ware zu bezahlen.

Die Signature-Edition könnt ihr im obigen Screenshot genauer betrachten und nachfolgend könnt ihr euch den Veröffentlichungstermin-Trailer zu Moonlighter anschauen!

Moonlighter – Veröffentlichungs-Termin-Trailer