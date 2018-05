Moonlighter – Neuer Feature-Trailer zeigt 11 Fakten des Händler-Lebens

Nur noch wenige Tage verbleiben und Moonlighter, das Action-Rollenspiel mit Rogue-Life-Elementen, wird am 29. Mai 2018 digital für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht – später auch für Nintendo Switch. Passend dazu hat Publisher 11 Bit Studios einen Feature-Trailer veröffentlicht.

Ihr erhaltet anhand des Trailers einen Überblick darüber, wie ihr in Moonlighter am besten überlebt und einen Abenteuerladen führt. Neben den ersten Überlebenstipps erhaltet ihr auch einen ersten Eindruck von den Bosskämpfen und der komplexen Wirtschaft in der Stadt Rynoka. Ihr seid nämlich nicht der einzige Händler, der seine hart erkämpfte Ware umsetzen möchte. Hierbei könnt ihr entscheiden, ob ihr euch gegen die Konkurrenz auflehnen oder sie doch zur Zusammenarbeit bewegen möchtet.

In Moonlighter schlüpft ihr in die Rolle von Will, der ein Abenteuerladen in seiner Heimatstadt Rynoka führt und in seiner Freizeit seinen Traum verwirklichen möchte, ein Abenteurer zu werden. Um eine genaue Idee von Moonlighter und seiner Geschichte zu bekommen sowie die Inhalte der Limited-Edition in Erfahrung zu bringen, folgt ihr einfach diesem Link!

Moonlighter – Feature-Trailer