Moons of Madness – Neuer Trailer zum Lovecraft’schen inspirierten First-Person-Horrorgame

Funcom und Rock Pocket Games haben zum bald erscheinenden Moons of Madness, welches von H.P. Lovecraft inspiriert und als First-Person-Cosmic-Horrorgame beschrieben wird, einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der euch einen Vorgeschmack auf das Spielerlebnis liefern soll. Das nachfolgende Video zeigt eine Szene, da der Protagonist eine blutige Begegnung mit einer Kreatur hat, die derzeit nur als „das Ding aus dem Nebel“ bekannt ist.

Moons of Madness wird ab morgen, 22. Oktober 2019 zunächst für PC via Steam zum Preis von um die 25 Euro verfügbar sein. Eine ebenfalls geplante Playstation 4- sowie Xbox One-Konsolenfassung soll am 21. Januar 2020 folgen.

Moons of Madness – Gameplay Teaser

In Moons of Madness schlüpft ihr in die Rolle von Shane Newehart, Chefingenieur einer wissenschaftlichen Einrichtung auf dem Mars. In Folge eines beunruhigenden Traums wacht ihr auf, nur um festzustellen, dass die sich bietende Realität weitaus bedrohlicher ist als euer schlimmster sich vorzustellender Alptraum. Um Überleben zu können wird euch am Ende nichts weiter übrig bleiben als euch auf eure Problemlöser-Skills zu verlassen, auf eure Fähigkeit im entscheidenden Moment Ruhe zu bewahren und wenn es drauf ankommt euch zu verstecken – oder wenn gar nichts mehr hilft – zu rennen.