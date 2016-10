Mordheim: City of the Damned – Launch-Trailer der PS4- und Xbox One-Version veröffentlicht

Das Strategiespiel Mordheim: City of the Damned, seit November 2015 für PC (Steam) verfügbar, ist ab sofort auch für Playstation 4 und Xbox One zu haben. Passend zur erfolgten Mordheim: City of the Damned Konsolenveröffentlichung gibt es natürlich auch den obligatorischen Launch-Trailer.

Mordheim: City of the Damned aus dem Hause Games Workshop basiert auf dem Tabletop-Spiel Mortheim. Angesiedelt im Warhammer-Universum verschlägt es Spieler in die Stadt Mordheim. Es gilt Kriegsbanden in rundenbasierte Gefechte zu schicken. Zur Verfügung stehen verschiedene Klassen mit ihren jeweils ganz eigenen Fähigkeiten. Mit Erfahrungen können Spieler-Spezialfähigkeiten freigeschalten und mit Warpsteinen können mächtige Gegenstände geschaffen werden.

Mordheim: City of the Damned – Consoles Launch Trailer