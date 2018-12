Mortal Kombat 11 â€“ Trailer, Screens und Infos kÃ¼ndigen weiteren Ableger des PrÃ¼glers an

Die erfolgreiche Prügelserie Mortal Kombat wird fortgesetzt, wie Warner Bros. und Entwickler NetherRealm Studios vor Kurzem bekanntgegeben haben. Passend zur Mortal Kombat 11-Vorstellung gibt es natürlich einen ersten Trailer sowie diverse Screenshots, die wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Mit Mortal Kombat 11 sollt ihr eine „unglaubliche Geschichte“ erleben, in welcher die Zeit verdreht wird. Weiterhin dürft ihr euch auf Originalmusik, die in Zusammenarbeit mit dem auch schon mehrfach mit Platin ausgezeichneten Rapper 21 Savage entwickelt wurde, freuen.

Im nachfolgenden Trailer bekommt ihr den gewaltigen Kampf zwischen den beiden legendären Charakteren Dark Raiden und Scorpion zu sehen. Dazu gibt es das Lied „Immortal“ von Rapper 21 Savage auf die Ohren. Zudem gibt es erste Hinweise auf den neuen Charakter, der im Mittelpunkt der Mortal Kombat 11-Geschichte stehen soll.

In Mortal Kombat 11 sollt ihr ein neues System zur Anpassung der Charaktere an die Hand bekommen, mit welchem ihr die „kreative Kontrolle über die Entwicklung der verschiedenen Charaktere“ habt. Wie man der Produktseite von beispielsweise GameStop entnehmen kann, sollt ihr Individualisierungen detailliert vornehmen können, u.a. gültig für die Kleidung des Kämpfers, Accessoires, Move-Sets, etc. Frische Fatalities sind demnach ebenso geplant wie ein sogenanntes „GoreTech System“, das besonders brutale Moves erlauben soll. Der Mehrspieler soll sich am eSport orientieren, sodass es entsprechende Anpassungssysteme, Nachrichten auf täglicher Basis, laufend aktualisierte Belohnungen sowie verbessertes Matchmaking geben werde. Zudem wird für die Entwicklung von Mortal Kombat 11 eine neue Grafik Engine eingesetzt. Auch wird es einen neuen Story-Modus sowie neue Kämpfer geben, mit dem die legendäre, über 25-jährige Saga fortgesetzt werden soll.

MORTAL KOMBAT 11 – Ankündigungs Trailer Deutsch HD German (2019)

Mortal Kombat 11 soll am 23. April 2019 für PC, Nintendo Switch, Playstation 4- sowie Xbox One-Konsolen erscheinen. Bereits am 17. Januar 2019 soll es das Mortal Kombat 11 Gameplay-Debüt geben, dass via Livestream auf dem NetherRealm Twitch-Kanal ab 20:00 Uhr (MEZ) oder auch hier bei uns auf insidegames verfolgt werden kann.

Mortal Kombat 11 kann schon jetzt in der Standardedition zum Preis von 69,99 Euro (UVP) vorbestellt werden. Ebenfalls wird eine Premiumedition von Mortal Kombat 11 angeboten, die zum Preis von 99,99 Euro (UVP) zu haben ist und neben dem Grundspiel ein Steelbook und das Kombat Pack beinhaltet. Als Vorbesteller erhaltet ihr zudem den spielbaren Charakter Shao Kahn. Und je nachdem, bei welchem Händler ihr Mortal Kombat 11 für wahlweise Playstation 4 oder Xbox One vorbestellt, erhaltet ihr Zugang zur geplanten Mortal Kombat 11 Beta, die im März 2019 stattfinden soll.