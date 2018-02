Murderous Pursuits – Mörderjagd soll im März 2018 starten

Publisher Blazing Griffin, der in der Vergangenheit bereits Katz & Maus-Spiele wie The Ship: Murder Party (2006) bzw. The Ship: Remasted (2016) auf den Markt brachte, will im März 2018 ein konzeptionell ähnliches Game veröffentlichen. Das neue Produkt trägt den Titel Murderous Pursuits und legt den Focus erneut auf den Multiplayer.

Murderous Pursuits ist in der alternativen Realität des Viktorianischen Zeitalters angesiedelt. Während der Reise auf einem luxuriösen Luftschiff müssen wir im Auftrag eines geheimnisvollen Mister X bestimmte Passagiere um die Ecke bringen – und dies möglichst geschickt, also ohne aufzufallen. Wie bei Hitman hat der Spieler hierbei stets mehrere Möglichkeiten, seine Opfer zu eliminieren. Da dies vorzugsweise auf elegante und lautlose Weise zu geschehen hat, finden zumeist besonders listige und heimtückische Mordmethoden Anwendung. Das Problem: der Spieler kann selbst Ziel eines Anschlages werden. Deshalb kommt es darauf an, sich selber nicht verdächtig zu machen und alle Gäste gründlich zu beobachten.

Der Multiplayer-Krimi, von offizieller Herstellerseite auch als „Victorian Multiplayer Stealth-em-up“ bezeichnet, erscheint exklusiv für PC und wird laut Steam vorerst nur in englischer Text- und Sprachausgabe vorliegen.

Murderous Pursuits Announcement Trailer