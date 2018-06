MXGP Pro – Erfolge TrophÃ¤en Liste in Deutsch

MXGP Pro soll am 29. Juni 2018 offiziell für Playstation 4 und Xbox One im Handel oder als als digitaler Download in den jeweiligen Stores erscheinen. Wie gehabt gilt es auch im neuen Motorrad-Rennspiel von Milestone S.r.l. einmal mehr zahlreiche Erfolge als auch Trophäen zu erspielen.

Insgesamt könnt ihr in MXGP Pro 51 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon keine als geheim eingestuft wurden.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen Überblick verschaffen, welche Erfolge/Trophäen in MXGP Pro von Milestone S.r.l. auf euch warten.

MXGP Pro – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Ultimativer MXGP-PRO-Meister – Platin Trophäe

Schalte alle Trophäen frei

Keine Angst vor Geister – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schlage die Geist-Zeit eines anderen Spielers im Zeitrennen-Modus

Theorie und Praxis – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Speichere zum ersten Mal ein Maschinensetup

In ihren Fußstapfen – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne ein Rennen mit einem der offiziellen Fahrer im Grand-Prix-Modus

Alle für einen – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe alle Luftsteuerung-Probefahrten ab

G-Kraft – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe alle Kurvenfahrt-Probefahrten ab

Nicht am Radar – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe alle Scrub-Probefahrten ab

Eine schmutzige Arbeit – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe alle Probefahrten auf nasser Fahrbahn ab

Blitzschnelle Reflexe – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe alle Start-Probefahrten ab

Das gewisse Etwas – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe alle Brems-Probefahrten ab

Im Freien – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe alle Probefahrten ab

Licht, Kamera, Action! – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Starte in einem beliebigen Spielmodus eine Wiederholung am Ende eines Rennens

In der ersten Reihe – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe mindestens eine Runde mit der Helmkamera ab

Rundreise – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe eine benutzerdefinierte Meisterschaft ab

Der MXGP-PRO-Look – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Kaufe mindestens 3 Komponenten für dasselbe anpassbare Motorrad

Perfektes Bild – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gehe in einem beliebigen Spielmodus vom Pause-Bildschirm in den Freie-Kamera-Modus

Meteorologe – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne ein Rennen im Grand-Prix-Modus mit der Wetterbedingung Regen

Der erste Schultag – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe das Tutorial ab

Sicherheit kommt zuerst – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Kaufe einen Helm für deine benutzerdefinierten Fahrer

Aufmerksamkeitsgierig – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Stehe im Grand-Prix-Modus oder in einem der Karriere-Modi 100-mal auf dem Podium

Tempo – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Erhalte im Grand-Prix-Modus oder in einem der Karriere-Modi insgesamt 15 Holeshots

Mit den Füßen am Boden – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Führe in einem beliebigen Spielmodus erfolgreich 100 Scrubs aus

Per Anhalter – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Fahre mit einem beliebigen Motorrad insgesamt 150 km (93 Meilen)

Herausforderung angenommen – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe im Extrem-Karriere-Modus einen Grand Prix ab

Eine sichere Sache – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Erfülle in einem der Karriere-Modi ein Hauptsponsor-Ziel

MX2-Meister – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Werde in einem Karriere-Modus Weltmeister in der MX2-Klasse

MXGP-Meister – 90 Gamerscore / Gold Trophäe

Werde in einem Karriere-Modus Weltmeister in der MXGP-Klasse

Faires Spiel – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gib in einem Karriere-Modus mindestens 5 Gegnern eine positive Antwort

Wo unterschreibe ich? – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Unterschreibe für jede Komponente deines Karriere-Motorrads einen Vertrag mit einem Sponsor

Harter Kampf – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreiche im Grand-Prix-Modus den ersten Platz in einem Qualifikationsrennen

Starker Kampf – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreiche im Grand-Prix-Modus einen Holeshot, nachdem du dich als erster qualifiziert hast

Was?! – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Benutze in einem beliebigen Einzelspieler-Modus zum ersten Mal den Rewind

MXGP von Katar – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen am Losail International Circuit

MXGP von Indonesien – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Pangkal Pinang

MXGP von Argentinien – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Neuquén

MXGP von Mexiko – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Leon

MXGP von Trentino – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Pietramurata

MXGP von Europa – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Valkenswaard

MXGP von Lettland – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Kegums

MXGP von Deutschland – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Teutschenthal

MXGP von Frankreich – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Ernée

MXGP von Russland – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Orlyonok

MXGP der Lombardei – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Ottobiano

MXGP von Portugal – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Agueda

MXGP von Tschechien – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Loket

MXGP von Belgien – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Lommel

MXGP der Schweiz – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Frauenfeld

MXGP von Schweden – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Uddevalla

MXGP der USA – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen im WW Motocross Park

MXGP der Niederlande – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Assen

MXGP von Montbéliard – 15 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne in einem beliebigen Spielmodus ein Rennen in Villars-sous-Écot