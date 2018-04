MXGP PRO – Milestone geht mit der Rennspiel-Reihe in die nächste Runde und gibt Release-Termin bekannt

Milestone und Bandai Namco haben den Veröffentlichungstermin für ihren nächsten MXGP-Ableger bekannt gegeben! So wird der Name MXGP Pro lauten und soll am 29. Juni 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Mit MXGP PRO geht die italienische Rennspiel-Schmiede Milestone, unter anderem bekannt für Gravel, Ride und MotoGP, mit ihrer beliebten Motocross-Rennspiel-Reihe in die nächste Runde und verspricht Großes! Denn nicht nur die Optik soll einen neuen Anstrich bekommen, sondern auch die gesamte Herangehensweise an den Titel und die Verfeinerung des Gameplay sollen Maßgeblich dazu beitragen. Schließlich möchte Milestone den anspruchsvollen Spielern unter euch gerecht werden.

Euch wird die Möglichkeit in MXGP PRO gegeben jeden einzelnen Parameter eurer Motorräder, beruhend auf echten Werten und Maßen, einzustellen. Zudem soll die Physik und das Gameplay-Erlebnis komplett neu definiert werden, damit ihr beim Fahren keine Einschränkungen in Kauf nehmen müsst – dazu gehört ein verbessertes Luftverhalten, Grip- und Kollisions-System. Ihr werdet den Entwicklern zufolge volle Kontrolle über euer Motorrad haben können, unabhängig davon auf welchem Gelände ihr euch bewegt und welche Sprung- und Landungs-Passagen ihr meistern müsst.

Nachfolgend findet ihr den Ankündigungs-Trailer zu MXGP PRO und die ersten frischen Screenshots! Falls ihr euch vorab noch im Vorgänger MXGP3 austoben und das Spiel zu 100% abschließen wollt, dann schaut euch unseren MXGP3 – The Official Motocross Videogame – Erfolge Trophäen Leitfaden an!

MXGP PRO – Ankündigungs-Trailer