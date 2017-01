MXGP3 â€“ Mit Trailer fÃ¼r FrÃ¼hjahr 2017 angekÃ¼ndigt

MXGP3 – The Official Motocross Videogame wurde offiziell von Milestone s.r.l. mit einem ersten Trailer angekündigt. Erscheinen soll MXGP3 im Frühjahr 2017, konkreter Termin: tba, für PC (Windows/Steam), Playstation 4 und Xbox One.

MXGP3 wird auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt und basiert inhaltlich auf der 2016-er Saison. Ihr werdet euch in einem Karrieremodus austoben können und erhaltet die Möglichkeit noch mehr Individualisierungen vorzunehmen. Aufs Motorrad steigt ihr mit den offiziellen MXGP- und MX2-2016-Fahrern und eure Runden könnt ihr sowohl Off- als auch Online drehen.

Außerdem dürft ihr während der Rennen sich jederzeit änderndes Wetter erwarten. Ob Sonne, ob Regen, jede Witterungsänderung verändert auch eure Sicht und natürlich den Bodenbelag (Schlamm, Staub, dynamische Verformungen), sodass selbst erfahrene Fahrer unter euch immer wieder herausgefordert werden.

MXGP3 – Announcement Trailer