MXGP3 – Neuer Gameplay-Trailer zeigt Kegum-Strecke

Milestone s.r.l. hat zum bald erscheinenden Rennspiel MXGP3: The Official Motocross Videogame einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem ihr euch das Treiben auf der in Lettland gelegenen Kegum-Rennstrecke anschauen könnt.

Weiterhin könnt ihr euch in einem zweiten Video einen Vorgeschmack auf die in MXGP3 enthaltenen Features erhalten.

MXGP3 soll, nachdem zunächst eine Veröffentlichung für Anfang Mai 2017 geplant war, am 30. Mai 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

MXGP 3 – Gameplay Kegums

MXGP3 – Scrub Evolved