My Friend Pedro – Verrücktes 2D-Actionspiel für Nintendo Switch und PC angekündigt

Im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Devolver Digital wurde bekanntgegeben, dass DeadToast Entertainment ihr 2D-Actionspiel My Friend Pedro für Nintendo Switch und PC veröffentlichen möchte. Der genaue Release-Termin ist zwar nicht bekannt, doch ein ungefährer Zeitraum wurde dafür enthüllt. So sollt ihr euch, laut dem Entwickler, Anfang 2019 in die Action stürzen dürfen.

In My Friend Pedro seid ihr ein Auftragskiller, der auf Geheiß einer sensiblen Banane Zielpersonen beseitigen muss. Das soll aber nicht in einem blutigem Gemetzel enden, denn Anmut hat hier oberste Priorität! Mit dem Einsatz von Akrobatik, Split-Zielvorrichtungen und der Zeitlupe, könnt ihr eure Bewegungen präzise ausführen und vernichtet damit die Unterweltganoven.

Im nachfolgendem Gameplay-Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom verrückten Action-Titel My Friend Pedro verschaffen.

My Friend Pedro – Gameplay-Trailer E3 2018