My Hero One’s Justice – Bösewicht Tomura Shigaraki und das Sidekick-System werden vorgestellt

Nachdem Bandai Namco vergangene Woche My Hero One’s Justice für den westlichen Markt angekündigt hatte, wurden neue Screenshots zum Anführer der Schurken und Details zum Sidekick-System veröffentlicht!

Tomura Shigaraki ist der Anführer der Liga der Schurken und besitzt die Macke “Zerfall”. Diese lässt seine Gegner verrotten und er zögert auch nicht diese einzusetzen, denn jeder, der sich ihm in den Weg stellt, muss zerstört werden. Wenn Tomura seine Spezialattacke einsetzt und euch mehrfach hintereinander trifft, startet ein Countdown, der euer Schicksal besiegeln soll, denn nach dem vierten Treffer soll eure HP-Anzeige automatisch auf Null gesetzt werden.

Im Sidekick-System stehen euch zwei weitere Helden zur Verfügung, die auf euer Kommando hören und euch zur Hilfe eilen. Die Charaktere können frei gewählt werden und so können vernichtende Combos erzeugt werden, die das Blatt im Kampf nochmal wenden können.

My Hero One’s Justice soll noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, PC, Play Station 4 und Xbox One erscheinen! Nachfolgend findet ihr alle veröffentlichten Screenshots.