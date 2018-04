My Hero One’s Justice – Europa-Release offiziell für dieses Jahr angekündigt

Bandai Namco hat diese Woche das japanische Action-Spiel My Hero Academia: One’s Justice unter einem neuen Namen für den westlichen Markt angekündigt. So wird der Titel hierzulande My Hero One’s Justice heißen und für Nintendo Switch, PC, Play Station 4 und Xbox One noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Zur Feier der Bekanntgabe wurde auch ein Gameplay-Trailer zu My Hero One’s Justice veröffentlicht, der einen guten Eindruck von den bereits enthüllten Charakteren sowie den verschiedenen Spielfunktionen, wie dem Sidekick-System und den zerstörbaren Arenen, hinterlässt.

In My Hero One’s Justice stehen Superhelden und Superschurken im Konflikt miteinander, wie es seit Anbeginn der Zeit schon immer war, und nutzen ihre Superkräfte, um den Kampf endlich zu entscheiden. Da der Protagonist Izuku Midoriya ohne eine sogenannte “Macke” zur Welt gekommen ist, vermacht der legendäre Held “All Might” ihm die Macke “One for All”, da dieser die Menschen unbedingt retten möchte. Die Bösewichte machen jedoch Jagd auf “All Might”, wodurch ihr auf die Hilfe eurer Freunden und Kameraden angewiesen seid, und die sich euch prompt anschließen möchten. Mit vom Kader ist zum Beispiel Katsuki Bakugo mit der Macke “Explosion”, Shoto Todoroki “Half-Cold Half-Hot” oder Ochako Uraraka “Zero Gravity”, mit denen ihr gegen die Bösen antreten müsst. Zusätzlich zeigt der Trailer das Sidekick-System, bei dem in den Kämpfen zwei weitere Helden zur Verfügung stehen werden und auf Kommando zur Hilfe eilen.

Nachfolgend könnt ihr euch den ersten Trailer zu My Hero One’s Justice in deutscher Variante anschauen und die Screenshots begutachten.

My Hero One’s Justice – Deutscher Gameplay-Trailer