My Hero One’s Justice – Veröffentlichung soll im Oktober 2018 erfolgen

Bandai Namco hat den angepeilten Monat vorgestellt, in dem das 3D-Arena-Kampfspiel My Hero One’s Justice veröffentlicht werden soll. Somit werde das Spiel, basierend auf dem beliebten Manga- und Anime-Franchise My Hero Academia, im Oktober 2018 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

In My Hero One’s Justice erstellt ihr ein Dreierteam, bestehend aus euren Lieblingsstudenten der U.A. High. Neben den bekannten Charakteren wie Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo oder Soto Todoroki, werden die Teams durch die Profi-Helden oder den Bösewichten im Kampf unterstützt. Alle Charaktere kämpfen in 3D-Gefechten mit zerstörbarer Umgebung für ihre Ideale. In den Kämpfen könnt ihr eure Gefährten nach Belieben herbeirufen und die jeweilige Supermacht einsetzen.

Im 3D-Prügler könnt ihr diverse Momente aus dem Anime nachspielen sowie neue Szenarien durch den Story-Modus erleben. Nachdem ihr die Story aus der Sicht des Helden abgeschlossen habt, schaltet ihr den Schurkenmodus frei und erlebt alles aus der Sicht des Schurken. Durch erfolgreiches Abschließen der Missionen könnt ihr Gegenstände für eure Charaktere freischalten, damit sie noch stärker werden. Zusätzlich wird es auch einen Online-Modus geben, bei dem ihr gegen andere Spieler antreten und euer Können unter Beweis stellen könnt.

Nachfolgend findet ihr den E3 Trailer von My Hero One’s Justice sowie einige neu veröffentlichte Screenshots. Derzeit könnt ihr auch My Hero One’s Justice bei Amazon für Nintendo Switch (59,99 Euro), PlayStation 4 (69,99 Euro) sowie Xbox One (69,99 Euro) vorbestellen.

My Hero One’s Justice – Trailer der E3 2018