Naruto to Boruto: Shinobi Striker – DLC-Charaktere Hiruzen Sautobi und Orochimaru vorgestellt

Bandai Namco hat zwei neue Trailer enthüllt, in denen sie zwei DLC-Charaktere zu ihrem kürzlich veröffentlichen Spiel Naruto to Boruto: Shinobi Striker vorstellen. Hierbei betretet einmal Hiruzen Sarutobi und zum anderen Orochimaru die Bühne. Beide Charaktere sind ab sofort verfügbar und können in den digitalen Stores für PC via Steam, PlayStation 4 und Xbox One für jeweils 3,99 Euro gekauft werden.

Um mit Hiruzen Sarutobi in die Schlacht ziehen zu können, müsst ihr euch den Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Master Charakter Training Pack – Hiruzen Sarutobi digital kaufen und für Orochimaru den Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Master Charakter Training Pack – Orochimaru. Folgende Inhalte bieten euch die zwei Charakter-Packs:

Hiruzen Sarutobi

Zwei Nin-Jutsu: Feuerversteck: Drachenflammengeschosse und das Erdversteck: Doryudan;

Eine Geheimtechnik: Versiegelung des Todesgottes;

Eine Waffe: Diamatstab;

Ein Avatar-Teil: Hiruzens Helm – nur für männliche Charaktere

Kleidungsgegenstände: Hiruzen-Outfit – nur für männliche Charaktere - und Hiruzens Ninja-Weg-T-Shirt.

Orochimaru

Drei Nin-Jutsu: Mehrfach-Schattenschlange, das Windversteck: Großer Durchbruch und Hebi-Bunshin-No-Jutsu;

Eine Geheimtechnik: Beschwörung-Jutsu: Wiederbelebung;

Eine Waffe: Orochimarus Kusanagi-Schwert;

Ein Avatar-Teil: Orochimarus Frisur – nur für männliche Charaktere;

Kleidungsgegenstände: Orochimaru-Outfit: Ober-/ Unterteil – nur für männliche Charaktere – und Orochimarus Ninja-Weg-T-Shirt;

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Hiruzen Sarutobi DLC-Trailer

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Orochimaru DLC-Trailer