Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Zweite Open-Beta für Ende Juli 2018 angekündigt

Ende Februar 2018 fand die erste Open-Beta zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker für Play Station 4 statt und diese Woche gab Bandai Namco bekannt, dass von Ende Juli 2018 bis Anfang August 2018 die zweite Open-Beta stattfinden soll! Darüber hinaus wurden weitere Gameplay-Informationen zum nächsten Action-Spiel bekannt gegeben!

Der Produzent von Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Noriaki Niino, bedankt sich bei allen Fans in einer Videobotschaft, die bei der ersten Open-Beta mitgewirkt und ihr Feedback eingereicht hatten. Denn daraus resultiert nun die zweite Open-Beta! Wann die Anmeldung für die Beta startet, ist bislang noch nicht bekannt, aber wir halten euch auf dem Laufenden!

Sarada und Mitsuki sind in der zweiten Open-Beta mit dabei und warten darauf von euch getestet zu werden. Sarada passt gut in jedes 4-Spieler-Team, weil sie ihre Team-Kameraden heilen kann, während sie die Gegner mit der „Uchiha-Shuriken-Formation: Quellsturm“ angreift. Mitsuki ist eher ein Charakter für die Verteidigung. Dank seines Eremiten-Modus kann er all seine Fähigkeiten aufrufen, aber zur gleichen Zeit kein Nin-Jutsu anwenden. Zudem wird Boruto euch als Meister unterstützen und alles beibringen, was ihr Wissen müsst, um in den heißen Gefechten die Oberhand behalten zu können. Das modernisierte Konoha ist besonders einsteigerfreundlich gehalten und lässt sich leicht meistern.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker soll für PC, Play Station 4 und Xbox One veröffentlicht werden, doch wann das stattfinden soll, ist bislang nicht bekannt. Nachfolgend findet ihr die Videobotschaft des Produzenten Noriaki Niino, bei dem ihr auch die Untertitel einstellen könnt und den offiziellen Trailer des Action-Spiels von der Gamescom 2017.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Nachricht des Produzenten wahlweise mit Untertiteln

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Offizieller Trailer von Gamescom 2017