Naughty Dog – Uncharted-Fortsetzungen „eher unwahrscheinlich“

Mit Uncharted 4: A Thief’s End für Playstation 4 ist im Mai 2016 augenscheinlich der letzte Teil der Playstation exklusiven Uncharted-Serie erschienen. Entsprechend hat sich jüngst Naughty Dogs Co-Präsident Even Wells gegenüber GameInformer geäußert.

Wells zufolge würde man noch das während der im Dezember stattgefundenen PSX 2016 angekündigte Uncharted: The Lost Legacy realisieren, darüber hinaus gäbe es aber kein Bestreben weitere Uncharted-Spiele oder Spin-Offs mit anderen Charakteren zu entwickeln.

Uncharted: The Lost Legacy ist somit das aktuell einzige Projekt, dass noch im Uncharted-Universum angesiedelt ist und noch im Verlauf dieses Jahres erscheinen soll; Release: tba. Uncharted: The Lost Legacy wird als Standalone-Einzelspieler-DLC konzipiert, sodass ihr diesen grundlegend ohne Uncharted 4: A Thief’s End zu besitzen spielen könnt. Die Geschichte setzt nach den Ereignissen des Hauptspiels ein, da ihr zusammen mit Chloe und Nadine nach Indien reist und einen Schatz namens „Tusk of Ganesha“ sucht.

Ergänzend zu Uncharted: The Lost Legacy arbeitet Naughty Dog zudem an der The Last of Us-Fortsetzung The Last of Us 2, welches ebenfalls exklusiv für Playstation 4 erscheinen wird; Release: tba.

Folglich ist, so Wells, das Naughty Dog Studio nicht nur hinreichend mit Entwicklungsarbeit beschäftigt, sondern auch mit dem Durchführen von Forschungen als auch dem Finden neuer Ideen, sodass keine Ressourcen verfügbar seien, um weitere Uncharted-Projekte anzugehen.

Weiterhin wurde unlängst bekannt, dass Naughty Dogs zweiter Co-Präsident Christophe Balestra erklärt hat das Unternehmen zum 3. April 2017 zu verlassen. Als Grund für seinen Weggang gibt Balestra an, dass er „persönliche Ziele und Projekte“ verfolgen als auch mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte.