NBA 2K18 – All-Time-Teams in neuem Trailer vorgestellt

Zu NBA 2K18 ist ein Trailer erschienen. Das Spiel, welches bei Visual Concepts entwickelt wird, soll zum ersten Mal die größten Spieler aller Zeiten sowie jedes Teams auf den Court bringen. Im Trailer sind einige Spieler der 30 enthaltenen All-Time Teams zu sehen. Das neueste Spiel der NBA-Reihe soll einige neue Spielfeatures und insbesondere verbessertes Gameplay erhalten.

So sei das Spielgefühl in NBA 2K18 durch die neue Bewegungsengine so intuitiv wie noch nie zuvor, sodass die Spieler auf dem Platz noch besser zu kontrollieren sind. Dies wird dadurch erreicht, dass Bewegungen nicht mehr durch Animationen, sondern alleine durch Spielerattribute und Stick Input bestimmt werden. Ferner wurde etwa die Spielsteuerung für die neu animierten Sprung- und Dribblingmoves angepasst. Das Spieltempo lässt sich einstellen, so kommen Spieler, welche es gerne gemütlich angehen, genauso auf ihre Kosten, wie jene, die eher auf der Suche nach einem hektischen Spielerlebnis sind.

Bei der Wurfmechanik gibt es drastische Änderungen, so müssen Spieler nun nicht mehr manuell zielen, wie es seit dem letzten Titel der Fall ist. Stattdessen soll ein neues «Shoot-Meter» eine optimale Dosierung von Kraft und Release-Timing ermöglichen.

Auch das Passspiel hat eine ebenso wichtige Neuerung erhalten, diese heißt Receiver Control. Während der Spieler den Bodenpass-Knopf gedrückt hält, kann er mit dem linken Stick einen Mitspieler auswählen und diesen dann in eine gewünschte Position bewegen. Spieler, welche die letztjährige Handoff/Pitch Pass-Option bevorzugen, können diese mit einem kurzen Antippen, respektive einem Halten des Passknopfes ebenso anwenden. Zudem sollen physikalische Eigenschaften der Spieler, wie Stärke, Gewicht und Größe, noch einen größeren Einfluss auf das Spielgefühl haben.

Zusammengefasst können Basketballfans sich also unter anderem auf bessere und intuitivere Spielerkontrolle, neue Animationen, sowie eine verbesserte Bewegungsengine freuen.

NBA 2K18 soll ab dem 15. September 2018 für Nintendo Switch, PC, Playstation 3 und 4 sowie Xbox 360 und Xbox One erhältlich sein. Bei teilnehmenden Händlern ist eine Vorbestellung möglich.