NBA 2K19 – 20th Anniversary Edition mit LeBron James als Cover-Athlet und erneut ein Prelude-Ableger geplant

2K hat bekanntgegeben, dass die erfolgreiche Basketball-Franchise NBA mit dem diesjährigen Ableger nicht nur 20.-Geburtstag feiert, sondern dass auch der dreifache NBA Champion und vierfache NBA MVP LeBron James das Cover von NBA 2K19 20th Anniversary Edition zieren wird. Ergänzend werden ausgewählte Worte auf dem Cover zu sehen sein, darunter „Strive for Greatness“, „Driven“ oder auch „Equality“, die allesamt eine besondere Bedeutung für James haben. Passend zur Ankündigung gibt es natürlich auch den ersten NBA 2K19-Trailer zu begutachten, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

NBA 2K19 – How Could They Have Known (Feat. 2 Chainz, Rapsody and Jerreau) (DE)

Weiterhin bestätigt 2K, dass es nicht nur exklusive, thematisch auf James abgestimmte Inhalte und Gegenstände geben werde, sondern dass alle Käufer der NBA 2K19 20th Anniversary-Version schon vier Tage vor offiziellem Release los starten können.

Zur Ankündigung von NBA 2K19 20th Anniversary heißt es außerdem seitens Alfie Brody, Vice President pf Marketing für NBA 2K – Zitat:

In diesem Jahr feiert das Entwicklerteam bei Visual Concepts seinen 30. und die NBA 2K–Reihe ihren 20. Geburtstag. Diesen Meilenstein möchten wir verewigen, indem wir uns mit dem legendärsten Athleten dieser Generation zusammenschließen – LeBron James. LeBrons liebevoll dargestellte Worte auf dem Cover der NBA 2K19 20th Anniversary Edition zeigen all die Leidenschaft und den Drive, die ihn zur einer ewigen Größe und zum perfekten Cover-Star gemacht haben.

Die NBA 2K19 20th Anniversary Edition soll folgende digitale Gegenstände enthalten:

100.000 Virtual Currency

50.000 MeinTEAM-Punkte

20 MeinTEAM-Ligapakete (eins pro Woche)

Sapphire LeBron James MeinTEAM-Karte

10 MeinTEAM “Heat Check Packs” (eins pro Woche ab Beginn der NBA-Saison)

5 Wandbilder im LeBron-Design für MeinCOURT

LeBron MeinCOURT-Design

King’s Collection Nike LeBron-Ausstattung & -Schuhe (25 Paare!)

Weiterhin könnt ihr euch folgende physische Gegenstände sichern (entfallen jedoch beim Kauf der digitalen Version):

LeBron NBA 2K19-Poster

NBA 2K-Stickerbogen

Individuelles Armband mit LeBrons ausgewählten Worten

Die NBA 2K19 20th Anniversary Edition wird von Visual Concepts entwickelt und soll ab dem 7. September 2018 als digitale sowie physische Form zum Preis von 99,99 Euro für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One verfügbar sein.

Außerdem ist eine NBA 2K19 Standard Edition geplant, die am 11. September 2018 ebenfalls für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen soll.

Und wie in den letzten Jahren auch, wird es auch von NBA 2K19 eine NBA 2K19: The Prelude-Version geben, die ab dem 31. August 2018 für Playstation 4 und Xbox One in den jeweiligen Stores zum Download angeboten werden soll.