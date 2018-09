NBA 2K19 – Momentous-Trailer veröffentlicht und „Der Auftakt“ kostenlos verfügbar

NBA 2K 19 ist ab heute, 7. September 2018, offiziell als 20th Anniversary Edition erhältlich. Die ebenfalls geplante Standardversion von NBA 2K19 soll am 11. September 2018 folgen und wahlweise im Handel oder als digitaler Download in den jeweiligen Stores für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen angeboten werden. Je nach Version, fallen zwischen 69,99 Euro und 99,99 Euro an.

Weiterhin habt ihr die Möglichkeit euch zum einen mit dem neuen NBA 2K19 Momentous-Trailer auf den frisch polierten Basketball-Court einzustimmen und zum anderen könnt ihr mit NBA 2K19 Der Auftakt (Engl. NBA 2K19 The Prelude) erste Körbe werfen! NBA 2K19 Der Auftakt ist kostenlose für Playstation 4 und Xbox One als Download im PSN- bzw. Xbox Store verfügbar.

Wie schon in den Jahren zuvor sind wir bereits eifrig am Dribbeln und werden euch schnellstmöglich einen NBA 2K19 Trophäen-Leitfaden anbieten, denn wie im letzten Jahr auch, bietet NBA 2K19 Der Auftakt – leider – nur erspielbare Trophäen (PS4), aber keine Erfolge (Xbox One) an.

NBA 2K19: Momentous