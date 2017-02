Need for Speed – Erste Infos und Release weiterhin für das Geschäftsjahr 2018 geplant

Seit Mai 2016 ist bekannt, dass es einen neuen Need for Speed-Teil geben soll, welcher laut Electronic Arts noch im Geschäftsjahr 2018 (01.04.2017 – 31-03-2018) erscheinen soll, wie Andrew P. Wilson, CEO Electronic Arts, kürzlich in einer Telefonkonferenz gegenüber Investoren erklärt hat. Somit scheint der Release des neuen Need for Speed in 2017 mehr als wahrscheinlich.

Ergänzend hat Wilson auch erste Details zum neuen Need for Speed bekanntgegeben. Demnach wäre man sehr ambitioniert und würde sich insbesondere auf kompetitive Online-Aktivitäten fokussieren. Weiterhin wurde bekannt, dass Wilson der Überzeugung ist, dass das kommende Need for Speed das bisher „aufregendste und am besten aussehende Need for Speed“ sein werde. Zudem setze man auf „Innovationen“, welche für eine Grenzerweiterung im Action-Rennspiel-Segment sorgen würden.