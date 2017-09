Need for Speed Payback – 4K-60FPS-Gameplay-Trailer und PC-Voraussetzungen

NVIDIA hat in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Entwickler und Publisher Electronic Arts eine neuen Need for Speed Payback Gameplay-Trailer veröffentlicht, welcher das Rennspiel auf PC in 4K und 60 Bildern pro Sekunde zeigt.

Dabei festzuhalten ist, dass die PC-Version von Need for Speed Payback 4K unterstützt, eine unbeschränkte Bildwiederholungsrate und zahllose Grafikeinstellungen und –Optionen bieten soll.

Need for Speed Payback: Graveyard Shift PC Gameplay – 4K 60 FPS

Darüber hinaus wurden auch die minimalsten als auch empfohlenen Systemvoraussetzungen der PC-Version von Need for Speed: Payback veröffentlicht.

Minimum Requirements For 720p30 At Low Settings

OS: 64-bit Windows 7 or later

CPU: Intel i3 6300 @ 3.8GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz with 4 hardware threads

RAM: 6 GB

DISC DRIVE: DVD ROM drive required for installation only

HARD DRIVE: 30GB

VIDEO: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti or GTX 1050, or equivalent

DirectX: 11 Compatible video card or equivalent

INPUT: Dual analog controller

ONLINE CONNECTION REQUIREMENTS: 192 KBPS or faster Internet connection

Recommended Requirements For 1080p60 At High Settings

OS: 64-bit Windows 10 or later

CPU: Intel i5 4690K @ 3.5GHz or AMD FX 8350 @ 4.0GHz with 4 hardware threads

RAM: 8GB

DISC DRIVE: DVD ROM drive required for installation only

HARD DRIVE: 30GB

VIDEO: NVIDIA GeForce GTX 1060, or equivalent

DirectX: 11 Compatible video card or equivalent

INPUT: Dual analog controller

ONLINE CONNECTION REQUIREMENTS: 512 KBPS or faster Internet connection

Der Release von Need for Speed: Payback, bei dem Always-Online kein Thema mehr sein soll, wird am 10. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erfolgen.