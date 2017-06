Need for Speed Payback – E3 2017 Gameplay Trailer verfügbar

Electronic Arts hat während ihres EA Play Events im Zuge der E3 2017 einige neue Impressionen zum kommenden Rennspiel Need for Speed Payback veröffentlicht.

Schon seit längerem ist bekannt, das EA an einem neuen Ableger ihrer erfolgreichen Need for Speed-Franchise arbeiten, welcher als Need for Speed Payback offiziell angekündigt wurde.

NEED FOR SPEED PAYBACK Gameplay Campaign Mission (E3 2017) PS4/Xbox One PC

NEED FOR SPEED PAYBACK Gameplay Trailer (E3 2017) PS4/Xbox One

Neben den normalen Rennen, wird es in Need for Speed Payback ebenfalls die beliebten Tuning-Möglichkeiten geben, mit welchen ihr einen „Schrotthaufen“ zur Rennmaschine aufbauen könnt.

NEED FOR SPEED PAYBACK Customization Gameplay (E3 2017)

Need for Speed Payback soll am 10. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.