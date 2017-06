Need for Speed: Payback – Neues Gameplay Walkthrough-Video verfügbar

Zum kommenden Racer Need for Speed: Payback ist ein neues knapp zehn-minütiges Gameplay-Video verfügbar, in welchem Fahrzeuge, Rennstrecken als auch Aufträge in Aktion präsentiert werden.

IGN hatte im Zuge der E3 2017 Gelegenheit das Rennspiel, welches derzeit von Ghost Games entwickelt wird, anzuspielen. Dazu gibt es Kommentare als auch Anmerkungen von Ghost Games Creative Director William Ho.

Need for Speed: Payback soll am 10. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Need for Speed Payback Gameplay Walkthrough – IGN Live: E3 2017