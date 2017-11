Need for Speed Payback – Offizieller Launch-Trailer ist da

Der offizielle Launch-Trailer zu Need for Speed Payback ist da, nachdem Electronic Arts vor Kurzem die gesamte Fahrzeugliste veröffentlicht hat, geht es heute mit dem Launch-Trailer weiter.

Need for Speed Payback spielt in Fortune Valley, genau genommen in der Unterwelt. Eure Crew wurde durch einen miesen Verrat auseinander gerissen, doch das Band ist dicker und so wird der Rache nichts mehr im Wege stehen.

Der Release von Need for Speed: Payback, bei dem Always-Online kein Thema mehr sein soll, wird am 10. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One erfolgen.

Need For Speed Payback Official Launch Trailer