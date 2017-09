Need for Speed Payback – Weltkarte veröffentlicht

Zum Anfang November 2017 erscheinenden Need for Speed Payback haben Electronic Arts und Ghost Game die Weltkarte veröffentlicht, auf der alle verfügbaren Rennstrecken enthalten sind. Unschwer zu erkennen, dass ihr eine recht vielfältige Streckenauswahl erwarten dürft, deren Verläufe euch durch Städte, die Wüste oder auch über ein Flugfeld führen werden.

Need for Speed Payback, beim dem Always-Online kein Thema mehr sein soll, wird am 10. November für PC, die Mindestvoraussetzungen könnt ihr hier nachlesen, als auch für PlayStation 4 und Xbox One im Handel und als digitale Version veröffentlicht werden.