Nelke & the Legendary Alchemist – Zahlreiche neue Charaktere für den nächsten Ableger enthüllt

Koei Tecmo hat neue Informationen zu dem nächsten Atelier-Ableger Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World veröffentlicht. Hierbei wurden sieben Charaktere vorgestellt, die Nelke von Lestamm helfen sollen, Westwald zu einer florierenden und wohlhabenden Stadt zu machen. Mehr zur Geschichte findet ihr hier.

Nachfolgend stellen wir euch alle neu angekündigten Charaktere einzeln vor:

Lillie – synchronisiert von Megumi Nasu: Lillie ist eine ausgebildete Alchemistin und ist zusätzlich noch ganz vernarrt in die Alchemie. Eine ihrer Schwächen ist die Tatsache, dass ihr schnell Fehler unterlaufen, wenn sie zu sehr von einer Sache begeistert ist. Des Weiteren hat sie auch eine große Schwäche für Süßigkeiten. Erstmals ist sie in Atelier Lilie: The Alchemist of Salburg als Protagonistin aufgetreten.

Shallotte Elminus – synchronisiert von Sumire Uesaka: Shallotte ist ein fröhliches und freundliches junges Mädchen, die jedoch schnell unüberlegt handelt. Sie lebt in Westwald und arbeitet jeden Tag hart daran ihr nächstes Ziel zu erreichen. Shallotte ist eine der zwei Protagonisten aus Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea.

Lydie Malen – synchronisiert von Maria Naganawa: Lydie ist stets freundlich und zuvorkommend, kann jedoch hin und wieder äußerst schusselig sein. Sie und ihre Zwillingsschwester Suelle betreiben ein Alchemisten-Geschäft. Erstmalig ist sie als Protagonist in Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings aufgetreten.

Felt Blanchimont – synchronisiert von Wataru Hatano: Felt ist ein reisender Alchemist, der mit seiner Partnerin Viese die Welt bereist. Obwohl er sehr talentiert im Umgang mit Alchemie ist, liegt ihm der Schwertkampf eher als das unentwegte studieren der Alchemierezepte. Er ist äußerst neugierig und kann niemanden in der Not ignorieren. Erstmalig ist er gemeinsam mit Viese als Protagonist in Atelier Iris 2: The Azoth of Destiny aufgetreten.

Edge Vanhite – synchronisiert von Nozomu Sasaki: Edge ist ein stiller Charakter, aber wenn er etwas zu sagen hat, dann beschönigt er es nicht und spricht geradewegs heraus was er denkt. Dadurch können ab und zu Missverständnis entstehen, doch tief in ihm drinnen steckt ein guter Mensch. Zudem ist er Teil einer Spezialeinheit, die andere Welten untersuchen. Seinen ersten Auftritt feierte er in Atelier Iris 3: Grand Phantasm.

Hagel Boldness – synchronisiert von Fumihiko Tachiki: Hagel ist ein äußerst zuverlässiger Zimmermann aus Westwald, der die Gebäude von Nelke erbauen wird. Er ist ein freundlicher und lebhafter Gesell, mit dem es nie langweilig wird. Hagel war schon in vielen Atelier-Ablegern dabei und hat meistens die Rolle eines Waffenverkäufers inne. Spricht ihn aber nicht auf seine Glatze an, denn da reagiert er besonders sensibel drauf.

Pamela Ibis – synchronisiert von Asuka Tanii: Pamela ist eine rätselhafte Händlerin, die Halt in Westwald gemacht hat. Ihr Auftreten ist sehr damenhaft, doch gibt sie nie mehr von sich Preis als zwingend nötig. Sie ist ebenfalls, wie Hagel, ein wiederkehrender Charakter des Atelier-Franchise, die bereits diverse Rollen gespielt hat. Welche Geheimnisse sie noch versteckt hält, bleibt vorerst ein Rätsel.

Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World soll voraussichtlich im Winter 2018 für Nintendo Switch, PC und PlayStation 4 erscheinen. Nachfolgend findet ihr einen ersten Trailer sowie einige Screenshots zu dem Spiel.

Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World – Trailer