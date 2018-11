Nelke & the Legendary Alchemists – Neue Details, Charaktere und die Limited Edition vorgestellt

Entwickler Gust hat kürzlich eine Reihe an Informationen zu ihrem kommenden Spiel Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World bekanntgegeben! Mit dabei sind neue Charaktere, die für das Spiel angekündigt wurden, neue Informationen zum Städtebau-Modus und eine Limited Edition, die im Westen über NIS America vertrieben wird.

Zunächst stelle wir euch die Limited Edition zu Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World vor, die folgende Inhalte zu bieten hat:

Eine Kopie von Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World für PlayStation 4 oder Nintendo Switch;

Offizielles Kunstbuch;

Soundtrack zum Spiel;

Stoffposter mit Nelke als Motiv;

Acrylständer in Form von Nelke;

Sammelbox.

Die Limited Edition soll 99,99 Dollar kosten und kann über den Online-Shop von NIS America vorbestellt werden.

Folgende Charaktere wurden für den nächsten Atelier-Ableger angekündigt:

Suelle Malen – Hauptcharakter aus dem Spiel Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings. Sie führt gemeinsam mit ihrer Schwester ein Atelier-Geschäft in Westwald. Sie hat eine wilde und fröhliche Persönlichkeit, die jedoch dazu tendiert neckische Kommentare abzulassen. Suelle ist der Typ Mensch, der sich über keine Nebensächlichkeiten Gedanken macht – hat jedoch panische Angst vor Insekten;

Lita Blanchimont – Weiblicher Protagonist aus dem Spiel Atelier Iris: Eternal Mana. Lita hat eine fröhliche und offenherzige Persönlichkeit. Sie ist immer dort zu finden, wo es am belebtesten und lautesten zugeht. Doch hin und wieder bereit ihr Körper ihr Probleme, wodurch sie starke Schmerzen hat;

Ulrika Mulberry – Weiblicher Protagonist aus Mana Khemia 2: Fall of Alchemy. Ulrika ist eine Alchemistin mit einer fröhlichen und belebenden Persönlichkeit. Da sie von vielen Dingen sehr überzeugt und nur schwer wieder umzustimmen ist, gerät sie oft in Schwierigkeiten;

Uryu – Ein Charakter aus Mana Khemia 2: Fall of Alchemy. Uryu ist ein Geschöpf, das aus dem Mana-Ei geschlüpft ist, welches Ulrika stets bei sich getragen hatte. Da es erst kürzlich geschlüpft ist, kann es noch nicht sprechen und ist stets in Ulrikas Nähe zu finden;

Bartholomaus Platane – Ein Nebencharakter aus Atelier Violet: The Alchemist of Gramnad 2. Bartholomaus ist der ältere Bruder der Alchemistin Violet Platane. Obwohl er Violet oft durch seine fahrlässige Persönlichkeit beunruhigt, ist er zu den entscheidenden Momenten ein zuverlässiger Typ Mensch.

In Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World liegt einer der Schwerpunkte darin, Westwald zu einer florierenden Stadt zu entwickeln. Diese schwere Aufgabe könnt ihr nur bewältigen, indem ihr euch die Charaktere der Stadt für den Städtebau-Modus zu nutze macht und so funktioniert das System:

Interaktionen mit Charakteren - Um Westwald erstrahlen zu lassen, sind Freundschaften unter den Charakteren ein Schlüsselpunkt, an dem ihr arbeiten müsst. Neue Charaktere werden eure Stadt besuchen, sich dort niederlassen und euch mit ihren Stärken und Schwächen zur Seite stehen – beispielsweise das Sammeln oder Verkaufen von Gegenständen. Um Erfolg zu haben, müsst ihr die jeweiligen Stärken und Schwächen abwägen können, damit die Charaktere in ihren zugeteilten Arbeiten Erfolge verbuchen können. Wenn eine komplette Arbeitswoche verstrichen ist, wird euch eine Bilanz angezeigt, wodurch ihr herausfindet, ob eure Entscheidungen positive oder negative Auswirkungen auf die Stadt hatten. Zudem erhaltet ihr auch Einblick darin, wie hoch die Einwohnerzahl von Westwald ist, wie viel Geld euch zur Verfügung steht, welche Gegenstände gesammelt oder verkauft wurden und vieles mehr. Zusätzlich werden die sogenannten “MVPs” am Ende der Woche auserkoren, die durch eine erfolgreiche Woche viel Erfahrungspunkte erhalten und so im Rang aufsteigen – ein höherer Rang bedeutet immer eine tiefer gehende Freundschaft.

Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World soll im Frühjahr 2019 für PC, PlayStation 4 und Switch in Nordamerika und Europa erscheinen.