Nelke & the Legendary Alchemists – Neuster Atelier-Ableger soll im kommenden Winter in Europa erscheinen

Publisher Koei Tecmo hat bekanntgegeben, dass der neuste Ableger der Atelier-Reihe, Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World, auch in Nordamerika und Europa veröffentlicht wird. Der Titel wird hierzulande für Nintendo Switch, PC und PlayStation 4 vertrieben, dabei wird auf die PlayStation Vita-Version verzichtet, die ausschließlich in Japan zu finden sein wird.

Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World ist im bekannten Atelier-Universum angesiedelt und läutet das 20-jährige Jubiläum der Reihe ein. In dem Spiel trefft ihr auf altbekannte und lieb gewonnene Charaktere, die in früheren Atelier-Ablegern aufgetreten sind und könnt erstmalig die Städtebau-Funktion begutachten.

In dem neusten Ableger schlüpft ihr in die Rolle von der Adligen Nelke von Lestamm, die schon immer von der uralten Legende um den Weisen Granzweit fasziniert war. Diese Legende erzählt die Geschichte des Granzweit-Baumes, dem nachgesagt wird, denjenigen große Macht zukommen zu lassen, welche ihn entdecken sollte. Mit zunehmenden Alter wurde Nelke klar, dass sie nicht besonders geschickt im Umgang mit der Alchemie war. Stattdessen studierte sie mit viel Mühe und Ehrgeiz, um Regierungsbeamtin zu werden und ihren Mitmenschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. An dem Tag, an dem Nelke ihren Abschluss an der Akademie machen sollte, veränderte sich ihr Leben für immer. Gerüchten zu Folge soll der Granzweit-Baum in den Ländereien ihres Vaters zu finden sein – in der Nähe eines kleinen Dorfes von Westwald. Ihr Vater erlaubt ihr nach dem Baum zu suchen, jedoch unter einer Bedingung: Nelke soll Gouverneur der Region werden und Westwald zu einer florierenden und wohlhabenden Stadt machen.

Während ihr hart daran arbeitet Westwald von einem idyllischem Dörfchen in eine wohlhabenden Stadt umzuwandeln, erhaltet ihr auch die Unterstützung der Alchemisten, die sich dort niederlassen. Nelke & the Legendary Alchemists wird bekannte Alchemisten aus der kompletten Reihe enthalten. Neben den Alchemisten aus der Salburg-Reihe werden sich auch Charaktere aus der Arland-, Dusk-, und Mysterious-Reihe dazugesellen.

Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World soll voraussichtlich im Winter 2018 für Nintendo Switch, PC und PlayStation 4 erscheinen. Zur Feier dieser Ankündigung wurde der Jubiläumstrailer veröffentlicht, der auf die 20-jährige Atelier-Geschichte zurückblickt.

Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World – 20 Jahre Ateier